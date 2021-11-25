البحرين.. 27 مليون دينار إجمالي تكلفة مشاريع الصرف الصحي

كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني البحريني عصام خلف عن أن إجمالي كلفة مشاريع الصرف الصحي قيد التنفيذ والمشاريع في مرحلة المناقصة ضمن دورة الميزانية المخصصة بلغت ما يقارب 27 مليون دينار لـ25 مشروعاً بجميع محافظات المملكة منها خط الصرف الصحي الرئيس من مدينة حمد إلى بوري بكلفة قدرها 4 ملايين دينار ضمن المشاريع المقرر طرحها ضمن برنامج الوزارة.

وأضاف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني البحريني وفق صحيفة الوطن البحريني إنه هناك 18 مشروعاً تحت المناقصة بكلفة إجمالية تقارب 13 مليون دينار بالمحافظات الأربع يتم تنفيذها العام المقبل، مؤكداً أن نسبة 87% من المملكة موصلة بشبكة الصرف الصحي.

ووفق للصحيفة يتم حالياً تنفيذ عدد من خطوط الصرف الصحي التي ستساهم في توفير طاقة استيعابية إضافية في الشبكة القائمة، وبذلك ستتمكن الوزارة من توصيل مناطق إضافية، وأوردت التفاصيل بشأن المشاريع قيد التنفيذ كالآتي:

- الخط الرئيس العميق لشمال شرق المحرق: ينتهي في نوفمبر 2021 ويتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، وسيساهم في توصيل مناطق قلالي، وسماهيج، والدير، ومشروع واحات المحرق.

- مشروع خط الصرف الصحي من منطقة عالي إلى سلماباد «المرحلة الأولى»: ينتهي في أبريل 2022 بكلفة قدرها نحو مليوني دينار، ويساهم في توصيل مشروع الرملي الإسكاني وسلماباد، وعالي، وبوري، ويوفر طاقة استيعابية في الشبكة ستمكن من توصيل غير مباشر لمدينة حمد واللوزي وأجزاء من منطقة الهملة.

- مشروع خط الصرف الصحي من منطقة عالي إلى سلماباد «المرحلة الثانية»: الانتهاء في ديسمبر 2021 بكلفة 1.5 مليون دينار.

- مشروع خط الصرف الصحي من منطقة عالي إلى سلماباد «المرحلة الثالثة»: الانتهاء يونيو 2022 بكلفة 1.3 مليون دينار.

- الخط الرئيسي لمياه الصرف الصحي الممتد من منطقة الجفير إلى الغريفة: ينتهي في يناير 2022 بكلفة 2.3 مليون دينار، ويرفع الطاقة الاستيعابية في خطوط الصرف الصحي في الجفير والغريفة وتوصيل منطقة شمال الجفير مجمع 324.

- الخط الرئيس لمياه الصرف الصحي في منطقة الحد الصناعية: الانتهاء سبتمبر 2023 بكلفة 3.3 ملايين دينار ويستهدف توصيل المناطق المتبقية في المنطقة الصناعية بالحد.

وأوضح خلف أن الوزارة قامت بإنشاء شبكة متكاملة لتصريف ومعالجة مياه الصرف الصحي والتي حققت نسبة توصيل تفوق 87% لعقارات المملكة بهذه الخدمة، كما تم توفير شبكات الصرف الصحي لمناطق عديدة ضمن محافظات المملكة في حين تبقى ما يقارب 13% لم يتم توصيله حتى الآن. وبحسب البيانات التي أوردها الوزير فإن 31% لم يتم توصيلها حتى الآن بالمحافظة الشمالية، تليها 19% بالمحافظة الجنوبية، تليها محافظة العاصمة بنسبة 16%، و11% بالمحرق.

وأكد الوزير أن المشاريع المنجزة مؤخراً ضمن مشاريع شبكات الصرف الصحي بلغت كلفتها نحو 759 ألف دينار، في السهلة مجمع 441 حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في أغسطس 2021، والحنينية مجمع 901 في نوفمبر 2019.