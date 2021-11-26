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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مناقشة قرار التعاون الاقتصادي الياباني أبرزها.. 4 ملفات على طاولة النواب الأسبوع المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

يعقد  مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل، لتحديد موعد لفتح المناقشة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

و جاء مشروع القانون ليقتصر صراحةً ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشائها .

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مجلس النواب يعاود عقد جلسته العامة الأحد المقبل

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إنشاء مجلس للجامعات الخاصة والأهلية الأبرز.. 4 ملفات على طاولة النواب الأسبوع المقبل

2- كما سيشهد المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

 

3- مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (505) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني .

 

4-  مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (495) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر .

مجلس النواب قانون الجامعات الخاصة التكنولوجيا المالية التعاون الاقتصادي الياباني قرار رئيس الجمهورية سكك حديد مصر

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