عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إنشاء مجلس للجامعات الخاصة والأهلية الأبرز.. 4 ملفات على طاولة النواب الأسبوع المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

يعقد  مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل، لتحديد موعد لفتح المناقشة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

 

و يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس للجامعات الأهلية، ومجلس آخر للجامعات الخاصة بدلاً من "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، كما جاء مشروع القانون ليقتصر صراحةً ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشائها .

 

2- كما سيشهد المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

 

3- وأيضا مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (505) لسنة 2021* بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة"، 

 

4- و مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (495) لسنة 2021* بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ"شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الأوزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021

مجلس النواب مشروع الجامعات الخاصة رئيس الجمهورية سكك حديد مصر الخدمات البنكية

ترشيحاتنا

إنشاء مجلس للجامعات الخاصة والأهلية الأبرز.. 4 ملفات على طاولة النواب الأسبوع المقبل

حصن نفسك في دقائق .. أذكار وأدعية أوصى بها النبي أصحابه

لمقاتلي الجيش الأبيض.. كيف تحصل على قرض شخصي 2 مليون جنيه من البنوك

جاجوار XJC الكلاسيكية تعود بلمسات عصرية مذهلة | صور

مقصية ليفاندوفسكي وصاروخ ألكانتارا.. الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في الجولة الخامسة من دوري الأبطال.. فيديو

طاقة أمل.. لقاح جديد ضد كورونا يستهدف مناعة طويلة الأمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الصباح الباكر .. تحذير جديد من الأرصاد الجوية

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية.. تفاصيل إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال 5 سنوات

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

للمرة الثانية في 30 يوما.. بسمة وهبة تتعرض لوعكة على الهواء.. فيديو

4 ملايين يستحقونها.. فى 6 نقاط نكشف ضوابط الجرعة الثالثة للقاح كورونا

إخلاء عاجل للمنازل .. حريق وانفجارات هائلة بـ مصنع ببريطانيا |فيديو

انتشار الجيش الإثيوبي حول سد النهضة .. تفاصيل بالصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قذف مدفعي وإسقاط مظلي| رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب ميدوزا 11

كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطني لمصر بمشاركة عدد من الملحقين العسكريين

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

أول لقطات من مسلسل هند صبري "البحث عن علا" قبل طرحه على نتفليكس

فيديو

عودة رمضان صبحي مرفوضة.. ماذا قال الخطيب عن انتخابات الأهلي وحسام عاشور

أنقذوا الصناديق.. انتشال 5 ملايين جنيه من مياه الأمطار

ماذا قال هاني شاكر عن محمد رمضان وويجز وحمو بيكا؟ "فيديو"

لماذا يحدث تساقط الشعر ؟.. إليك أحدث العلاجات.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ