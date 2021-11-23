أخبار البرلمان..إعانة شهرية لـ المسنين.. مصير أب اعتدى جنسيا على ابنتيه بالجيزة

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:

إعانة شهرية لـ المسنين حال عدم حصولهم على معاش تأميني بالقانون الجديد..تفاصيل

« جريمة بشعة » .. مصير أب اعتدى جنسيا على ابنتيه لمدة سنوات فى الجيزة

بيان عاجل من النواب بشأن تسمم طلاب بأسيوط بعد تناولهم الوجبة المدرسية

أعلن اتفاقه مع شيخ الأزهر.. إيهاب رمزى: التحول الجنسي دون ضرورة مرفوض

اتصالات النواب: المشروع النووي شهادة إثبات لمكانة مصر السياسية والاقتصادية

اقتصادية النواب: رئاسة مصر لـ«الكوميسا» دعم جديد لزيادة صادراتها بالسوق الأفريقية الواعدة

أول تحرك برلماني لمواجهة سيول الاسكندرية

خطة النواب توافق على أهداف قانون التخطيط العام

6 محظورات..الحبس وغرامة 500 ألف جنيه حال القيام بهذه التعديات على النيل

اقتصادية الشيوخ : رئاسة مصر لـ«الكوميسا» يؤكد ريادتها بين الدول

خطة النواب توافق على الاستدامة واللامركزية في قانون التخطيط العام

جدل بموازنة النواب حول مشاركة أعضاء البرلمان في وضع خطط المحافظات

علاء عابد: المصريون نسيج واحد.. ولدينا طفرة في بناء دور العبادة لم تشهدها مصر من قبل