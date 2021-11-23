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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جدل بموازنة النواب حول مشاركة أعضاء البرلمان في وضع خطط المحافظات

اجتماع لجنة الخطة
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بحضور وزير التخطيط

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس جدل حول عرض خطط المحافظات على النواب جاء ذلك اثناء مناقشة المادة 16 من قانون التخطيط العام للدولة .

و انتقد النائب عبد المنعم امام عدم عرض الخطط طويلة و متوسطة الاجل بالمحافظات على النواب و قال خلال اجتماع لجنة الخطة و الموازنة " و توضع الخطط بمعزل عنا و المواطنين سيحاسبونا في النهاية على ما لم نوافق عليه .
 

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خطة النواب توافق على الاستدامة واللامركزية في قانون التخطيط العام

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رئيس موازنة البرلمان: التخطيط العام يستهدف تحقيق تنمية متوازنة للأجيال الحالية والمستقبلية

وعقب ممثل وزارة التنمية المحلية بالاجتماع قائلا " النواب  يشاركوا في وضع الخطط   " و هنا رد النائب عبد المنعم إمام قائلا " هذا لا يحدث على ارض الواقع "


و قال وكيل اللجنة مصطفي سالم : النواب يقروا الموازنة، و هي تعبر عن  الخطط التي نسعى لها.

 

و وافقت لجنة الخطة و الموازنة على نص المادة 16 من فانون التخطيط العام للدولة وتنص على " يعد مشروع خطة المحافظة طويلة الأجل بمعرفة الإدارة ث المعنية بالتخطيط بالمحافظة وفقاً للسـياسـات التي ا تضـمنها الإطار العام للتنمية الشـاملة والخطة القومية لا للتنمية المسـتدامة طويلة الأجل والمخطط الاستراتيجي والخطـة الاسـتراتيجيـة للإقليم ، ويتم إقرار ة مشـروعات خطط المحافظات طويلة الأجل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة ومراجعتها من الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة ، وتنشـر في الوقائع القومي المصرية.

لجنة الخطة قانون التخطيط العام المحافظات عبد المنعم إمام مصطفي سالم

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