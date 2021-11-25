علاج البواسير بالليزر.. سعر العملية والفرق بين الجراحة

البواسير هي حالة مؤلمة وغالبًا ما يعاني منها المرضى لسنوات دون طلب العلاج.

ولكن الآن ، هناك خيار أكثر أمانًا وسرعة بالنسبة لك.

البواسير هي الحالة الشرجية الحميدة الأكثر شيوعًا التي يتم تشخيصها في العيادات الخارجية. تتراوح خيارات العلاج من الإجراءات المكتبية إلى استئصال البواسير. الآن ، يزداد الطلب على تقنية الليزر في مجال طب المستقيم. طاقة الليزر هي تقنية جديدة تُستخدم حاليًا في حالات البواسير والشقوق والناسور والجيوب الأنفية.

تُستخدم المجسات لإنتاج نبضات قصيرة عالية الطاقة من الضوء تتحول إلى طاقة حرارية تمتصها الأنسجة المحيطة.

في جراحة البواسير أو البواسير بالليزر ، يتم استخدام شعاع الليزر لحرق وتقليص البواسير المتورمة والملتهبة في أنسجة الشرج. يقوم الجراح بتركيز شعاع ضوئي ضيق على الأنسجة ، ويعطل تدفق الدم في الأنسجة ، ويسمح للأنسجة بالتساقط. هذا الإجراء ليس غزويًا بطبيعته ولا يسبب نزيفًا أو ألمًا. عادة ما يتم إجراء جراحة البواسير كإجراء للرعاية النهارية حيث يمكن إخراج المريض في غضون 24 ساعة. عادةً ما يكون التعافي بعد الجراحة قصيرًا وبدون مجهود..



سعر عملية البواسير بالليزر

تخضع تكلفة علاج البواسير بالليزر لعدة عوامل ، مثل:

توافر الجراحين المهرة والمتخصصين والمرافق

الحالة الطبية للمريض

وقت الشفاء

استخدام الأدوية والتحقيقات الإضافية

فلا توجد تكلفة محددة أو معلومات عن سعر عملية البواسير بالليزر حيث تختلف من فترة لآخري حيث ان التكلفة بناءً على الرعاية النهارية أو الإقامة في المستشفى المختارة.

فقد تحقق مما إذا كانت المستشفى مسجلة لدى غالبية شركات التأمين والتي ستكون افضل بالنسبة لك . إذا كان لديك بوليصة تأمين ، فاطلب المساعدة من شركة التأمين الخاص بالعمل أو بالمراكز التابعة لوزارة الصحة

كما يمكن أن تسأل احدي المرضي عند أكثر من طبيب وتتعرف عن الفرق في

مدة الشفاء من عملية البواسير بالليزر سعر عملية البواسير بالليزر



أيهما افضل عملية البواسير بالليزر أم الجراحة

تعد الجراحة بالليزر أو العلاج بالليزر حيث يقدم العديد من المزايا مقارنة بالجراحة التقليدية.

فاذا كنت تسأل ايهما افضل عملية البواسير بالليزر أم الجراحة بالمقارنة مع جراحة الربط ، يعالج الليزر البواسير بشكل فعال ويحسن الأعراض ويقلل من آلام ما بعد الجراحة. تُلاحظ فوائد مماثلة للمرضى الذين يعانون من تشنجات شرجية شديدة ، وتجلط خارجي ، وشق ، وعلامات خافرة ، وناسور ودوالي بسبب المزايا المتزايدة باستمرار وهنا نقدم الإجابات

ايهما افضل عملية البواسير بالليزر أم الجراحة



فقد أشار الأطباء ان الجراحة أصبحت غير مفضلة في علاج البواسير فإن الكي بالليزر هو تقنية يقوم فيها الجراح بالحرق لتقليص حجم البواسير المتورمة. بدلاً من ذلك ، قد يستخدم الجراح شعاعًا ضيقًا من الليزر للتركيز فقط على البواسير وعدم إتلاف الأنسجة المجاورة. إنه إجراء آمن بأقل قدر من النزيف ووقت شفاء سريع.

يتم تمرير ألياف الليزر من خلال فتحة الشرج ويتم تطبيق طاقة الليزر على كتلة البواسير. يصل الانبعاث المتحكم فيه لطاقة الليزر إلى المنطقة تحت المخاطية ، مما يؤدي إلى تقلص كتلة البواسير. تولد إعادة بناء التليف نسيجًا ضامًا جديدًا ،



الفرق بين عملية البواسير بالليزر والجراحة



وبعد الإجابة عن الأفضل في علاج البواسير يمكن أن تتعرف علي الفرق بين عملية البواسير بالليزر والجراحة وهي :

وقت تشغيل أقل ، التفريغ في غضون ساعات قليلة

العودة إلى الحياة الروتينية في 3-5 أيام

دقة جراحية أكبر

علاج بدون خياطة بدون ندبات

أسرع تعافي حيث لا توجد جروح أو غرز

راحة سريعة من الأعراض

فقدان أقل للدم أثناء الجراحة

لا يوجد ألم ما بعد الجراحة أو الحد الأدنى منه

تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى

تقليل مخاطر الإصابة بتضيق أو هبوط المستقيم

من الناحية الجمالية أفضل الإجراءات - تساعد على تعزيز ثقة المريض.

يتم الحفاظ على عمل العضلة العاصرة الشرجية بشكل جيد ، (لا توجد فرص لسلس البول تسرب البراز).

معدلات التكرار الأقل

زيارات أقل للطبيب بعد الجراحة

معدلات نجاح عالية

لا حاجة للتخدير العام. التخدير الموضعي أو النخاعي قابل للتطبيق في هذه الجراحة



نصائح بعد عملية البواسير بالليزر

قبل الجراحة: سيشرح لك الفريق الطبي الإجراء كما يعطيك تعليمات حول ما يجب فعله وما لا يجب فعله قبل الجراحة وبعدها.

ستخضع أيضًا لبعض التحقيقات السابقة للعملية.

أثناء الجراحة: يتم إجراء الجراحة تحت التخدير الموضعي من قبل فريق متخصص من أطباء التخدير وجراح المستقيم بالليزر وغيرهم من الطاقم الطبي. اعتمادًا على نوع الجراحة ، يقوم الجراحون بإجراء الجراحة في غضون بضع دقائق إلى ساعة.

بعد الجراحة: اعتمادًا على حالتك الصحية ، قد تحتاج إلى البقاء في المستشفى لبضع ساعات أو بين عشية وضحاها. يختلف الشفاء من شخص لآخر. بشكل عام ، يعود المرضى إلى الأنشطة اليومية في يوم أو يومين.

بعد الجراحة بالليزر لإزالة البواسير ، سيسمح لك بالعودة إلى المنزل في نفس اليوم أو في اليوم التالي. لن تحتاج إلى الكثير من أجل إدارة الألم. إذا أصبح الألم شديدًا ولا يمكنك تحمله ، يمكنك تناول مسكن للألم بناءً على توصية الطبيب.

قد تستغرق حركات الأمعاء بعد الجراحة لإزالة البواسير بعض الوقت لتصبح طبيعية. أثناء إخراج البراز ، قد تشعر أيضًا بحرقان طفيف في منطقة الشرج. تحدث إلى أخصائي أمراض المستقيم لديك وناقش ما إذا كنت قد تحتاج إلى ملينات البراز.

نصائح للتعافي بعد جراحة البواسير بالليزر

قد تكون هناك قطرات من الدم مع البراز أو على المناديل الورقية. لا داعي للذعر! عادة لا يوجد الكثير مما يدعو للقلق بشأن التعافي بعد الجراحة بالليزر للبواسير.

حافظ على منطقة الشرج جافة ونظيفة. في كل مرة تمر فيها حركة الأمعاء ، إما أن تأخذ حمامًا أو حمام مقعدة. يمكنك أيضًا تنظيف المنطقة بالمناديل المبللة ولكن تجنب المسح المفرط. يمكنك أيضًا استخدام مناديل مبللة للأطفال لتنظيف الجزء السفلي. كن لطيفًا أثناء القيام بذلك.

قد تواجه إفرازات تحتوي على مخاط لبضعة أيام بعد الجراحة. قد تبلل ملابسك الداخلية. لذلك ، لمنع حدوث ذلك ، يمكنك ارتداء حفاضات للكبار أو منديل صحي.

خفف من أنشطتك البدنية لبضعة أيام حتى تشعر أنك بخير تمامًا. تجنب رفع أو سحب الأثقال أو الانغماس في أنشطة بدنية شاقة لمدة أسبوعين على الأقل. لا تجلس مكتوفي الأيدي. استمر في الحركة والمشي فقط لا تمارس الكثير من الضغط على الجسم.

تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف واشرب كمية كافية من الماء. مفتاح التعافي بعد جراحة البواسير أو منع البواسير هو تسهيل حركة الأمعاء. يمكن أن توفر الأطعمة الغنية بالألياف أقصى قدر من المساعدة في ذلك. لا تجفف جسمك. اشرب الكثير من الماء والسوائل الصحية لتخفيف حركة الأمعاء.

حافظ على فحص ما تأكله. قلل من الوجبات السريعة والأطعمة الحارة والدهنية لبضعة أيام. قد يؤدي استهلاك أيٍّ منها إلى تغيير حركات الأمعاء ، وإصابتك بالإمساك ، مما قد يؤدي إلى تفاقم حالتك ، أو قد يتسبب في حدوث إسهال غير صحي لعملية تعافي البواسير.