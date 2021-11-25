وزير الآثار عن احتفالية طريق الكباش: الرئيس يتدخل في أدق التفاصيل.. فيديو

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن افتتاح طريق الكباش يفيد كل من يعمل في مجال السياحة.



وأضاف "العناني"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "عرضت الفعالية على الرئيس السيسي مرتين خلال آخر أسبوعين"، مؤكدا: "الرئيس يتدخل في أدق التفاصيل".



وأشار: "جميع الوزارات وأجهزة الدولة شاركت في الترتيب لاحتفالية اليوم حتى خرجت بهذا الشكل الأسطوري".

وتحتفل مصر والعالم اليوم بـ افتتاح طريق المواكب المقدسة الذى اشتهر بـ طريق الكباش ، لتنطلق من معبد الكرنك الى معبد الأقصر ، وتعيد تاريخ احتفالات ملوك مصر القديمة ، وتسرد و تغرد بالأناشيد و الترانيم الفرعونية .

وفى اطار ذلك يسرد "صدى البلد " أبرز 10 معلومات عن تاريخ طريق المواكب المقدسة الشهير بـ طريق الكباش ..

طريق الكباش :

1- طريق الكباش يعد من أقدم الطرق الأثرية في التاريخ

2- يربط معبد الكرنك شمالا بمعبد الأقصر جنوبا

3- يصل إجمالي طوله حوالى 2700 متر

4- به ما يقرب من 1200 تمثال

5- بني طريق الكباش بواسطة الملك أمنحوتب الثالث

6- تم إنشاؤه لتسير به المواكب المقدسة للملوك والآلهة فى احتفالات أعياد الأوبت

7- نحتت التماثيل من كتلة واحدة من الحجر الرملي

8- الاسم الصحيح لـ طريق الكباش هو طريق المواكب المقدسة

9- يرمز الكبش إلى الإله خنوم أحد الآلهة الرئيسية فى الديانة المصرية القديمة

10- أول اكتشاف للطريق كان بواسطة الدكتور زكريا غنيم سنة 1949