مشهد مرعب .. قروش تلتهم بعضها في المياه

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عبر انستجرام، ظهر خلاله مجموعة من القروش اجتمعت في وقت واحد و التهموا قرش صغير و حاول أن يحرر نفسه من قبضتهم إلا أنهم ظلوا يجرحوه بأسنانهم الحادة حتى نفق.



وبحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن باحث اسباني قام بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع انستجرام، لمجموعة من أسماك القرش المفترسة وهم يلتهمون أحد أسماك القرش الصغيرة حتى نفقت .



ووفقا لما ظهر في مقطع الفيديو الذي نشره الباحث، فإن أسماك 4 من أسماك القرش الضخمة في البداية التفتت حول سمكة قرش أصغر وحاولوا عرقلة طريقها و حينما بادرت بمحاولة الفرار بدأت القروش في إلتهامها.



ظهر في مقطع الفيديو تعكير المياه و تحولها للون الأحمر بسبب قطع التهام اسماك القرش الضخمة للسمكة الصغيرة ، و أشار الباحث أن الاسماك كانت تتصارع على بعد مترين من سطح البحر.



جدير بالذكر أن الباحث أفاد أن ظاهرة إلتهام أسماك القرش لبعضها تعتبر عادية في تلك المنطقة، و عادية بشكل عام في عالم اسماك القرش، و لكن الغير عادي هو امكانية تصوير تلك الصراعات تحت المياه لأن اسماك القرش تهوى السباحة في الأماكن البعيدة عن سطح البحر.

https://twitter.com/nevadaknight67/status/1463653700069695491?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1463653700069695491%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lebanon24.com%2Fnews%2Fvariety-news%2F890208%2FD981D98AD8AFD98AD988-D984D8A7-D98AD8B5D8AFD982-D8A3D8B3D985D8A7D983-D982D8B1D8B4-D8AAD987D8A7D8ACD985-D982D8B1D8B4D98BD8A7-D988D8ADD98AD8AFD98BD8A7-D988D8AAD984D8AAD987D985