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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشهد مرعب .. قروش تلتهم بعضها في المياه

صدى البلد

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عبر انستجرام، ظهر خلاله مجموعة من القروش اجتمعت في وقت واحد و التهموا قرش صغير و حاول أن يحرر نفسه من قبضتهم إلا أنهم ظلوا يجرحوه بأسنانهم الحادة حتى نفق. 


وبحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن باحث اسباني قام بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع انستجرام، لمجموعة من أسماك القرش المفترسة وهم يلتهمون أحد أسماك القرش الصغيرة حتى نفقت . 

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ووفقا لما ظهر في مقطع الفيديو الذي نشره الباحث، فإن أسماك 4 من أسماك القرش الضخمة في البداية التفتت حول سمكة قرش أصغر وحاولوا عرقلة طريقها و حينما بادرت بمحاولة الفرار بدأت القروش في إلتهامها. 


ظهر في مقطع الفيديو تعكير المياه و تحولها للون الأحمر بسبب قطع التهام اسماك القرش الضخمة للسمكة الصغيرة ، و أشار الباحث أن الاسماك كانت تتصارع على بعد مترين من سطح البحر. 
 

جدير بالذكر أن الباحث أفاد أن ظاهرة إلتهام أسماك القرش لبعضها تعتبر عادية في تلك المنطقة، و عادية بشكل عام في عالم اسماك القرش، و لكن الغير عادي هو امكانية تصوير تلك الصراعات تحت المياه لأن اسماك القرش تهوى السباحة في الأماكن البعيدة عن سطح البحر. 
 https://twitter.com/nevadaknight67/status/1463653700069695491?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1463653700069695491%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lebanon24.com%2Fnews%2Fvariety-news%2F890208%2FD981D98AD8AFD98AD988-D984D8A7-D98AD8B5D8AFD982-D8A3D8B3D985D8A7D983-D982D8B1D8B4-D8AAD987D8A7D8ACD985-D982D8B1D8B4D98BD8A7-D988D8ADD98AD8AFD98BD8A7-D988D8AAD984D8AAD987D985

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