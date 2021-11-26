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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 6 درجات يضرب المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ضرب زلزال قوته 6 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الجمعة، المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) إن زلزالا قوته 6 درجات ضرب المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 30 كيلومترا وكان على بعد 126 كيلومترا جنوب شرقي ايزاول في شمال شرق الهند.

ولم تشر أي تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، بسبب هذا الزلزال.

وكانت الهند قد تعرضت في أبريل الماضي إلى زلزال مشابه بقوة 6.2 على مقياس ريختر في ولاية آسام الهندية.

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