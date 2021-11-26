حسام عبد المنعم: أنقذت مصطفى محمد من التسريح.. وكنت سببا في وجوده وأحمد فتوح بالزمالك

كشف حسام عبد المنعم نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن سبب ابتعاده عن المجال الرياضي وخاصة في نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

وقال حسام عبد المنعم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "عندما عملت في قطاع الناشئين بالزمالك كنت سبب في اكتشاف مصطفى محمد خلال اختبارات للنادي في منطقتي بالهرم".

وأضاف: "لدي دور في تصعيد مصطفى محمد وأحمد فتوح للفريق الأول بالزمالك".

وتابع: "مصطفى محمد تم تسريحه من وادي دجلة قبل أن أضمه للزمالك عندما كان عمره 15 عاما".

وأتم :"لم أستكمل عملي في الزمالك بسبب عدم امتلاكي العلاقات أو المصالح، وأريح الحصول على فرصة مع أي فريق والصعود به وصناعة إنجازات".