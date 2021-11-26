هايدي موسى عن مشاركتها بحفل الكباش عبر انستجرام: سعادتي وشعوري بالفخر لا يوصفان

عبرت الفنانة هايدي موسى عن مشاركتها في حفل افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت هايدي موسي مقطع أغنيتها بحفل الكباش، وعلقت كاتبة: “سعادتي و شعوري بالفخر لايوصف اليوم لمشاركتي في حفل افتتاح طريق الكباش، أمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وأكملت هايدي موسي: “الحمدلله انشوده حتشبسوت توثيق للتاريخ، فخورة بمصريتي وأني قدرت أوثق هذا الحدث اداءً وبقيادة المايسترو نادر العباسي”.

وشهدت مدينة الأقصر مساء يوم الخميس، افتتاح طريق الكباش، بعد ترميمه وسط اهتمام عالمي واسع، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته وعدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة.

ولأول مرة منذ ما يقرب 3500 سنة عاد ليظهر إلى النور طريق الكباش الذي يضم أكثر من ألف تمثال على هيئة جسم أسد ورأس كبش ويربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر في جنوب مصر.

وتصدر اسم الفنانة هايدي موسي قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وذلك عقب مشاركتها في افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر.

وأكدت الفنانة هايدي موسى، في تصريح خاص لصدى البلد فخرها بالمشاركة في افتتاح طريق الكباش.

وقالت هايدي موسى: "إحساس بالفخر فوق الوصف إن يتم اختيارى لهذا الحدث، مش هقدر أوصف إحساسي الذي لا يقدر بوصف، الحدث كان عالميا وأكثر من 150 محطة تلفزيونية تقوم بتغطيته".

تابعت: "أوجه الشكر للموسيقار نادر العباسي هو من رشحنى للحدث، وسعيدة لثقته بي ان أغني أنشودة حتشبسوت".

أضافت: "لم أختر غناء الانشودة بل هى من اختارتنى، المايسترو وجد المواصفات المناسبة بي ـ فحتشبسوت لم تكن مجرد ملكة كانت ست بـ100 راجل" ، فكان لازم أتقمص شخصيتها في الحفل الموضوع لم يكن غناء فقط كان لازم يكون مختلفا وأتمني أن أكون قدرت أوصل دة للناس".

اختتمت:غناء الأوبرا كان جديدا علي وكنت خائفة للغاية، ولكن بمجرد وقوفي أمام الميكروفون ووجود الموسيقار نادر العباسي طلع من جوايا حاجات مكنتش اتخيل انها موجودة عندى واني اغني أوبرالي، سعيدة بالتجربة ولو فيه ملكة هجسد شخصيتها هتكون حتشبسوت علشان حسيتها قريبه مني جدا وحبيتها".