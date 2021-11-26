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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

محمد حماقي عن مشاركته في افتتاح طريق الكباش: "دائما فخور بكوني مصري"

الفنان محمد حماقي
الفنان محمد حماقي

علق الفنان محمد حماقي علي مشاركته في حفل افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وكتب محمد حماقي في تويتة له: "مصر تصنع التاريخ كالمعتاد، تكرمت وتشرفت بأن أكون جزءًا من الافتتاح الكبير لطريق الكباش في الأقصر، دائما فخور بكوني مصري".

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وشهدت مدينة الأقصر مساء يوم الخميس، افتتاح طريق الكباش، بعد ترميمه وسط اهتمام عالمي واسع، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته وعدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة.

ولأول مرة منذ ما يقرب 3500 سنة عاد ليظهر إلى النور طريق الكباش الذي يضم أكثر من ألف تمثال على هيئة جسم أسد ورأس كبش ويربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر في جنوب مصر.

ورد الفنان محمد حماقي على سؤال الإعلامية لميس الحديدي عن أسباب تقديمه لأغنية “مودرين” مبهجة مليئة بالألوان في حفل افتتاح الكباش قائلاً "أغنية بلدنا حلوة من كلمات "منة  القيعي" وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي".


وأضاف خلال حواره ببرنامج كلمة أخيرة، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك اختلافاً  بين حفل المومياوات والكباش قائلاً: "أنا كنت غيران من وقت حفل المومياوات وكنت نفسي أبقى مشارك والحمد لله ربنا كرمني وشاركت النهارده".


وتابع: “أوجه الاختلاف بين الحفلين أن احتفالية الكباش تتحدث عن الحياة وليست جنائزية مثل المومياوات أو مابعدها”، قائلاً: وبما أننا نتحدث عن الحياة والبهجة وكان مهماً أن تكون الاغنية مترجمة لذلك من جهة الموسيقى أو الكلمات التي حاولت مزج  عظمة المكان مثل مطلع الاغنية عندما قالت جنة الأرض والحجر  وحلاوة الناس  وهو ميكس  يجمع  بين  الحضارة والجزء الحالي اللي عايش ومكمل ".

ولفت إلى أن عيد " الاوبيت " نفسه احتفال فرعوني مبهج وحاولنا  أن نعكس ذلك عبر الموسيقى والكلمات والالوان والرقص".

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