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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري السعودي .. موعد مباراة الأهلي والنصر والقنوات الناقلة

عمر السومة مهاجم
عمر السومة مهاجم الأهلي

يستضيف فريق الأهلي نظيره النصر، اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري السعودي.

 

موعد مباراة الأهلي والنصر والقنوات الناقلة:

 

تقام مباراة الأهلي والنصر في تمام السابعة إلا ثلث بتوقيت القاهرة “الثامنة إلا ثلث بتوقيت المملكة العربية السعودية”، وتنقل عبر قناة SSC1 SD بتعليق محمد الخامسي، وSSC1 HD بتعليق حماد العنزي.

 

الأهلي ضد النصر:

 

يسعى الأهلي لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز على النصر في مباراة الليلة، بعد الخسارة أمام أبها بهدفين دون رد، في الجولة الماضية.

 

وخاض الأهلي 12 مباراة في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، فاز في 3 مباريات، وخسر مثلهم، وتعادل في 6 لقاءات.

 

على الجانب الآخر، يطمح فريق النصر، بقيادة نجمه البرازيلي تاليسكا، لإيقاف نزيف النقاط في مسابقة الدوري السعودي، بخطف الثلاث نقاط من الأهلي.

 

ولم يتذوق النصر طعم الفوز آخر 4 مباريات في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، حيث خسر من الاتفاق بهدف نظيف، ومن الشباب بنفس النتيجة، بينما تعادل مع الفيحاء 1-1، ومع الرائد 2-2.

 

يذكر أن نادي النصر، أعلن الثلاثاء الماضي، فسخ تعاقده مع النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الفريق.

 

وقال نادي النصر في بيان رسمي“ أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم” .

 

وأكمل : “ ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة ”

 

ترتيب الأهلي والنصر في الدوري السعودي:
 

يحتل الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز التاسع بـ 14 نقطة.

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