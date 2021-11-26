برلماني: مصر أبهرت العالم بالنجاح الكبير للحفل الأسطوري لـ طريق الكباش

أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان أن مصر أبهرت العالم بالاحتفالية العظيمة الضخمة لـ " طريق الكباش " والنجاح الكبير برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى خرج من مدينة الأقصر في ثوبها الجديد وخطفت أنظار العالم بالحدث الأسطوري الضخم الذى يليق بمكانة مصر التي صنعت تاريخ جديد ، مؤكداً أن هذه الاحتفالية المبهرة ظهر مردودها من خلال وسائل الإعلام الأجنبية وسوف تحقق مكاسب متعددة ومزايا كثيرة للدولة المصرية وأكبر ترويج للمعالم الأثرية والسياحية في مصر، مشيرة إلى أن المعابد وإنارتها التي ظهرت في الاحتفالية ستساهم في عملية الترويج للسياحة المصرية.

وأضاف أحمد أبو زيد، أن هذه الاحتفالات المبهرة والانجاز الكبير الذى تم يأتي تأكيدًا على حالة الاستقرار والأمن والأمان التي تتمتع بها مصر والتأكيد على إظهار القوة الناعمة لمصر من خلال الإمكانيات السياحية الموجودة بها وتنوعها وقوتها على جذب السائحين، حيث تعطى الدولة المصرية ملف السياحة أولوية كبيرة نظرا لأنه يمثل عائدًا مهمًا للدخل القومي المصري، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل للمصريين.

وقال عضو لجنة الإسكان بالنواب أن مدينة الأقصر أشرقت على العالم في ثوبها الجديد احتفالاً بالحدث العالمي الضخم لافتتاح طريق المواكب الكبرى المعروف بطريق الكباش الفرعوني ، هذا الاحتفال الأسطوري الذى جسد عظمة القدماء المصريين، وحكي تاريخًا عظيمًا من حياة المصريين القدماء، حيث تم إحياء ممر تاريخي يعود عمره لما يزيد على 3 آلاف عام يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك على امتداد نحو 2700 متر.