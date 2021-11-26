إصابة نجم تشيلسي بقطع في الرباط الصليبي

أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، عن إصابة بن تشيلويل نجم الفريق بقطع في جزئي في الرباط الصليبي.

وقال توماس توخيل خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي: "بن تشيلويل يعاني من إصابة في جزء في الرباط الصليبي الأمامي، علينا الانتظار لمدة 6 أسابيع لمعرفة مدى تطور حالته".

وتابع توخيل: "نحن إيجابيون للغاية لأن رد فعله الأول كان إيجابيا، التركيز الكامل على الأسابيع الستة المقبلة ليعود إلى الملاعب مجددا".

وتعرض بن تشيلويل تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال مواجهة يوفنتوس، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وغادر الملعب مصابا.

ويستعد فريق تشيلسي لمواجهة مانشستر يونايتد، بعد غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

ترتيب تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي:

يتصدر تشيلسي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، وبفالاق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثامن بـ 17 نقطة.