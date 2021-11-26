عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توافد آلاف الزائرين إلى طريق الكباش.. صور

سياح
سياح

شهد صباح اليوم طريق المواكب الكبرى المعروف إعلامياً بطريق الكباش توافد آلاف الزائرين من السائحين والمصريين لزيارة هذا الطريق، وذلك بعد فعالية "الأقصر .... طريق الكباش" التي شهدتها مساء أمس مدينة الأقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن هذا الطريق.

 

وأشاد الزائرون بالفعالية والتي شاهدوها مساء أمس بكل شغف واهتمام، كما أعربوا عن انبهارهم بطريق المواكب الكبرى بعد الانتهاء من مشروع الكشف عنه حيث أصبح متحفاً مفتوحاً ومعرضاً للصور النادرة من القرن ١٩، مشيرين إلى أن هذه الصور ساهمت في  تعريفهم بالحضارة المصرية العريقة وخاصة تاريخ طريق الكباش وما تم به من اكتشافات أثرية وأعمال تطوير خلال القرن الماضي، بالإضافة إلى تاريخ معابد الكرنك والأقصر، ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة، وصور للملوك الذين ساهموا في بناء هذا الطريق.

 

ويمكن  للزائرين الاستمتاع والتجول في طريق الكباش من خلال تذاكر زيارتهم لمعبد الأقصر أو معابد الكرنك، حيث يستطيعون بتذاكر دخول معبد الأقصر زيارة جزء من هذا الطريق، ويمكنهم استكمال زيارة الجزء الآخر من الطريق بتذاكر دخول معابد الكرنك، والتي يوجد شباك تذاكر لهما أمام مكتبة مصر العامة، وذلك دون أي زيادة في الأسعار.

 

تجدر الإشارة إلى أن فعالية "الأقصر...طريق الكباش" التي شهدتها مدينة الأقصر مساء أمس شهدت تغطية إعلامية موسعة حضرها أكثر من ٢٠٠ من ممثلي وكالات الأنباء والصحف والقنوات التليفزيونية المحلية والدولية والذين قاموا بنقل فعالياتها لكل شعوب العالم.

 

وتهدف هذه الفعالية للترويج السياحي لمدينة الأقصر كأكبر متحف مفتوح في العالم وإبراز المظاهر الجمالية والحضارية لها، بالإضافة إلى إبراز ما بها من مقومات سياحية وأثرية متميزة ومتنوعة خاصة في ظل الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر وترميم قاعة ال 14 عمودا بمعبد الأقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف ب "طريق الكباش".

IMG-20211126-WA0100
IMG-20211126-WA0100
IMG-20211126-WA0099
IMG-20211126-WA0099
IMG-20211126-WA0097
IMG-20211126-WA0097
IMG-20211126-WA0096
IMG-20211126-WA0096
وزارة السياحة والآثار طريق الكباش طريق المواكب الكبرى السائحين الأقصر طريق المواكب

ترشيحاتنا

بعد ضبط 25 طن دقيق مجهول المصدر ..عقوبات قاسية لمرتكبي الغش بالسلع

الإفتاء: آثم ومرتكب لذنب إذا تزوج بثانية ما لم يتوفر هذان الشرطان

إثيوبيا.. آبي أحمد يحظر استخدام السوشيال ميديا ونشر أخبار حرب تيجراي

فيديو جديد لـ روبي تحتفل بافتتاح طريق الكباش .. وتعلق : فخورة

صلاح أم ميسي.. منافسة شرسة بين اللاعبين للفوز بالكرة الذهبية‎‎

توافد آلاف الزائرين إلى طريق الكباش.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

الاتحاد الأوروبي: طريق الكباش متحف مفتوح وتدشينه حدث رائع في الأقصر

أعمدة الدخان تتصاعد.. حريق هائل في مبنى تجاري بـ لوس أنجلوس |شاهد

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

نسخة منه في متحف متروبوليتان.. فستان السيدة انتصار السيسي مستوحى من ملكة فرعونية.. صور

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

التعليم: قبول الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الاعدادية مرتبط بدفع المصروفات

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحفة عمرها 125 عاما.. كيف بنى السكاكيني باشا أحد أشهر قصور القاهرة وعلاقته بالأشباح؟

أهرب قبل ما يشوفك.. زوج الشحرورة يصوب المسدس إلى صدرها وعبد الحليم يقفز من الشباك| نوستالجيا

نجوى فؤاد في حوار لـ صدى البلد: مشاركتي في تأسيس مهرجان القاهرة جاء بدافع وطني ولا أنتظر تكريمي عليه .. أقنعت زوجي الأسبق بدعم المهرجان

بعد مشاركتها في احتفالية الكباش.. هايدي موسى لـ صدى البلد: إحساس بالفخر فوق الوصف

فيديو

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

جوزي بيحب يصورني في غرفة النوم.. شاهد كيف رد مبروك عطية على السائلة

فيديو جراف.. بسمة وهبة أزمات صحية عديدة على الهواء.. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ