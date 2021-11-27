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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد افتتاح طريق الكباش..

كيفية الاحتفاظ بهوية العادات والتقاليد فى المجتمع المصرى بثقافة الأقصر

افتتاح طريق الكباش
افتتاح طريق الكباش

برعاية أ. د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، حيث عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "كيفية الأحتفاظ بهوية العادات والتقاليد فى المجتمع المصرى".

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 وأوضح د. عبد التواب محمد منصور مفهوم العادات والتقاليد وتقسيمها وطرق الحفاظ عليها ودور الإعلام في المحافظة على العادات والتقاليد، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الأغنية في المسرح" وأوضح خالد حلمى الطاهر أهمية الأغنية فى المسرح ودور الأغنية وكيفية سياق الأغنية.


أقام قصر ثقافة الأقصر إجتماع نادي الأدب وألقى قصة "ثمرة محبة" للقاص محمد مصطفى الضبعاوي، وقصيدة "أيها العالم" للشاعرة أسماء السيد مهداة إلى مدينة الأقصر الجميلة، بجانب ذلك أعد أمسية شعرية للشاعر يحيى بحر وألقى أنشودة بعنوان "رأيت الجمال أراني الجميل".

 

بالإضافة إلى ذلك أعد القصر ورش فنون تشكيلية لأطفال مدراس المحافظة رسم حر وتلوين بمناسبة الأحتفال بأعياد الطفولة تنفيذ كلا من"صفاء حسن، رنا محمد، منار سيد، شيرين فتح الله"، وكذلك أعدت ورشة فنية أونلاين بعنوان "فن المانديلا" تنفيذ الفنانة التشكيلية نرمين سمير.


عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي محاضرة بعنوان "المشروعات القومية وأثرها على الريف المصرى" وتحدث محمد رضوان حسن كميائى ومدير قسم البيئة بمجلس مدينة أرمنت عن إهتمام الدولة والقيادة السياسية بريف مصر ومشاريع الصرف الصحي ودخولها القرى والنجوع وهذا يعتبر حلم من أحلام أهل الريف وفى المرحلة القادمة دخول الغاز الطبيعى ولكن بعد  الإنتهاء من الصرف الصحى ومبادرة حياة كريمة لتطوير وتحديد مراكز الشباب والمدارس وبناء مجمعات خدمية جديدة.


عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة عنج "التنوع الثقافى داخل المجتمع" وأوضح يحيى بحر أن الثقافة هى الركيزة الأساسية التى بها يستطيع كل منا أن يعلم كيف يمكنه أن يتعامل فى خصوص ثقافته والتقدير المتبادل بين الثقافات المختلفة يكون هناك نظرة الإحترام والتقدير البالغ علينا أن نرى أن الثقافة المصرية بتنوعها الهام هى التى كتب الله لها أن تكون لها إستمرارية مختلفة على حسب العصور.

 

بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر مجلة حائط عن كنوز مصر نفذها سهرى سباق، بينما أقامت مكتبة المدامود الثقافية دوري ثقافي بمدرسة أبو علي الإبتدائية أداره ياسر الجيلاني.

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