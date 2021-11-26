عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متدربو مركز التدريب المهني ببورسعيد يشاركون في  ندوات توعية لنشر ثقافة العمل الحر والسلامة

صدى البلد

نظمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد ، زيارة تفقدية لشركة بلازا للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار، بمشاركة 37 من المتدربين بمركز التدريب المهني على مهنة التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد ، وسنتل كومار مدير عام الشركة . 

ورافق  الزيارة التفقدية اللواء أحمد الفيومي المدير العام ، وأميرة عبد اللاه نور الدين المدير الإداري ، ومنار العوضي مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية ، وإيمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ولفيف من المسئولين بالشركة .

وقال السيد السنجابي مدير المديرية : إن الزيارة تاتى في إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بنشر الوعي بين الشباب لتشجيعهم على العمل بالقطاع الخاص ، وتنمية قدرات الباحثين عن العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لهم ، والتدريب من أجل التشغيل ، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

وأشار السنجابي إلي أن الزيارة، حضور ندوة توعية  بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حضرها 50 عاملا ، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمقر الشركة ، وعمل جولة تفقدية لأقسام الشركة ومعرفة مراحل الإنتاج المختلفة بها ، وكيفية أداء العمل ، والاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتطبيقها داخل المنشأة .

وذكر مدير المديرية  أن الندوة الأولى تناولت شرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، فيما يخص حقوق وواجبات العمال داخل أماكن العمل ، كما تم عمل ندوة خاصة للمرأة نظمتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية حضرتها 37 عاملة للتعريف بحقوق المرأة في العمل ، من إجازات سواء في فترات الحمل أو الرضاعة كما كفلها القانون والمدد الخاصة بكل منها ، وتم استعراض فيديوهات تعريفية من مبادرة "هى تقدر"، وذلك في إطار اهتمام المديرية بتفعيل وحدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إقتصادياً وتشجيعها لدخول سوق العمل .

وتضمنت الندوة الثانية التي عقدت تحت  عنوان: "نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل" ، شرح الامتيازات التى تقدمها الشركة للعاملين بها ، والتى تقوم بتشجيع الشباب للعمل بالقطاع الخاص ، وكذلك التعريف بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة للعاملين وأسرهم .

من جانبه أكد مدير عام الشركة، استعداد الشركة لتوفير فرص عمل للمتدربين داخل الشركة ، ايماناً من الشركة بدورها المهم في المساهمة في دفع الاقتصاد القومي ، وتقوية الروابط بين قطاعات العمل المختلفة ، وكذلك المشاركة في توفير التدريب اللازم للشباب ، والعمل على تثقيف وتوعية العاملين بداخلها على مفهوم السلامة والصحة المهنية واشتراطاتها داخل بيئة العمل .

 

WhatsApp Image 2021-11-25 at 11.33.11 AM
WhatsApp Image 2021-11-25 at 11.33.11 AM
WhatsApp Image 2021-11-25 at 11.33.12 AM (1)
WhatsApp Image 2021-11-25 at 11.33.12 AM (1)
WhatsApp Image 2021-11-25 at 11.33.12 AM (2)
WhatsApp Image 2021-11-25 at 11.33.12 AM (2)
WhatsApp Image 2021-11-25 at 11.33.12 AM
WhatsApp Image 2021-11-25 at 11.33.12 AM
WhatsApp Image 2021-11-25 at 11.33.13 AM
WhatsApp Image 2021-11-25 at 11.33.13 AM
WhatsApp Image 2021-11-25 at 11.33.16 AM
WhatsApp Image 2021-11-25 at 11.33.16 AM
مديرية القوى العاملة بورسعيد التفصيل والحياكة كهرباء التوصيلات محمد سعفان وزير القوى العاملة زيارة تفقدية لشركة بلازا ندوة توعية

ترشيحاتنا

اقبال كبير على انتخابات الأهلي ومرتجي يتقدم في أمانة الصندوق

حقيقة إلزام المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد.. وزارة الأوقاف ترد

صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين ودعاء رؤية الكعبة.. بث مباشر

لبنان.. اقتحام مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية وإزالة صورة رئيس الجمهورية..شاهد

الصحة تدفع بـ12 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث تصادم في العلمين

فوائد لا تعد.. علماء يطورون مادة عازلة للمباني من الفشار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

نسخة منه في متحف متروبوليتان.. فستان السيدة انتصار السيسي مستوحى من ملكة فرعونية.. صور

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

القمار ممنوع لغير المصريين.. عقوبات تنتظر مخالفة نصوص مشروع قانون المنشآت السياحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوى فؤاد في حوار لـ صدى البلد: مشاركتي في تأسيس مهرجان القاهرة جاء بدافع وطني ولا أنتظر تكريمي عليه .. أقنعت زوجي الأسبق بدعم المهرجان

بعد مشاركتها في احتفالية الكباش.. هايدي موسى لـ صدى البلد: إحساس بالفخر فوق الوصف

رئيس الفيفا يفتتح المقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية| صور

تصريحات جريئة.. كيف هاجم مفيد فوزي دينا الشربيني وبماذا وصف علاقتها بعمرو دياب؟

فيديو

فيديو جراف.. بسمة وهبة أزمات صحية عديدة على الهواء.. ما القصة

إغلاق جديد بشارع الهرم بسبب المترو.. تعرف على التحويلات المرورية|فيديو

غلق كلى لشارع الأهرام لبدء أعمال حفر وإنشاء محطة مترو المطبعة|فيديو

الطرد عند الامتناع .. تفاصيل إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ