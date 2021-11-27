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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شبورة كثيفة على الطرق.. تحذير جديد من الأرصاد حول الطقس اليوم

صدى البلد


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت، يكون نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، يشهد تكون شبورة مائية من الساعة ( 5 ص : 7 ص ) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية الى جنوبية شرقية .

أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا على محافظات ومدن مصر.

العظمى الصغرى
القاهرة 29 18
الاسكندرية 27 17
وادى النطرون 28 15
طنطا 28 17
شبين الكوم 29 18
دمنهور 28 17
بلطيم 28 16
مطروح 28 15
السلوم 26 15
سيوة 29 11
بورسعيد 25 16
دمياط 25 15
الزقازيق 29 16
المنصورة 28 15
الاسماعيلية 28 16
السويس 28 13
العريش 26 15
رفح 26 15
رأس سدر 28 15
نخل 25 09
نويبع 24 16
طابا 23 16
كاترين 24 08
الطور 26 12
شرم الشيخ 28 19
الغردقة 29 20
مرسى علم 27 19
الفيوم 29 15
بنى سويف 29 14
المنيا 29 13
أسيوط 29 12
سوهاج 30 12
قنا 31 12
الأقصر 32 13
أسوان 32 14
ادفو 32 13
أبوسمبل 31 12
الوادى الجديد 31 11
شلاتين 27 17
ابو رماد 26 18
حلايب 25 18
رأس حدربة 25 19

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