شعور عظيم .. منال أبو الدهب تكشف كواليس مشاركتها باحتفالية طريق الكباش

قال منال أبو الدهب ، مرممة آثار ، إنها شاركت منذ 2017 وحتى 2020 فى فريق الكشف عن طريق الكباش بمعبد الأقصر التابع للمركز العلمى للتدريب وكانت تقوم بالإشراف والترميم على القطع الآثرية الخاصة بطريق الكباش .

وأوضحت منال أبو الدهب ، خلال تقرير خاص ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن كواليس مشاركتها باحتفالية طريق الكباش جاءت عن طريق اخبارها بانها ستتولى مهمة الترحيب للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاحتفالية .



ونوهت منال أبو الدهب ، بأنها فرحت كثيرا بهذا الأمر معقبة: " كان شعور عظيم ورهبة شديدة انى هتكلم مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ومكنش فى ترتيب كلام معين لكن كان كلامى طالع من قلبى " .



وأشارت منال أبو الدهب ، إلى أنها بدأت مشاركتها بالترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسى وتقديم الشكر له على كافة مجهوداته العظيمة ووصفت شعورها " كان فى رهبة داخلية ولكن بعد حديثى مع الرئيس السيسى شعرت بطمأنينة " ، لافتة إلى أن الجميع هنأنى بمشاركتى أمام الرئيس السيسى باحتفالية الكباش.



ولفتت منال أبو الدهب ، إلى أن عمليات ترميم الآثار بطريق الكباش تمت عن طريق إزالة مظاهر التلف بأدوات بسيطة ليظهر الآثار بشكل جميل .