هل تجب الزكاة على أموال المعاش؟.. الإفتاء توضح

هل تجب الزكاة على أموال المعاش ؟ .. تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “أنا سيدة مسنة لي معاش فهل عليه زكاة، حتى لو متبقى منه القليل ؟”.

هل تجب الزكاة على أموال المعاش

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا إن الزكاة تجب على المال الذى بلغ النصاب هو حوالي 80 ألف جنيه أو أقل بشيء يسير، وحال عليه الحول أي ظل سنة وبعد انتهاء هذه السنة لم يقل عن الـ 80 ألفق أو عن النصاب.

وأضاف أمين الفتوى، خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على فيس بوك، أن المبلغ الذى عليه زكاة لا بد أن يصل إلى الحول القمرى ويكون بالغا للنصاب.

وأشار مستشار المفتي إلى أن المعاش ليس بالغا للنصاب مهما كان فليس عليه زكاة، ولكن أريد أن أقول لو عندنا مال زائد فإن فى المال حقا سوى الزكاة كما قال صلى الله عليه وسلم وهو الصدقة تطوعا.

وأوضح أمين الفتوى أنه ما من شيء فى الشريعة إلا وله نافلة، فأكثروا منها، فقد قال الله تعالى فى الحديث القدسى “مَن عادَى لي وَلِيًّا فقَدْ آذَنْتُهُ بالحَرْبِ، وما تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي بشَيءٍ أحَبَّ إلَيَّ ممَّا افْتَرَضْتُ عليه، وما يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إلَيَّ بالنَّوافِلِ حتَّى أُحِبَّهُ، فإذا أحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذي يَسْمَعُ به، وبَصَرَهُ الَّذي يُبْصِرُ به، ويَدَهُ الَّتي يَبْطِشُ بها، ورِجْلَهُ الَّتي يَمْشِي بها، وإنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، ولَئِنِ اسْتَعاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ".

هل الشهادات البنكية عليها زكاة ؟

هل الشهادات البنكية عليها زكاة؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء من خلال البث المباشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث يقول سائل: هل يتم إخراج الزكاة على فوائد شهادات الاستثمار أم أصل الشهادة؟

وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في الزكاة ربع العشر في أصل المال أي 2.5%، لكن في ريع الودائع نقول بعشر الأرباح فقط كي لا ينقص الأصل فيحدث اختلال للمستوى الاجتماعي لمن يعتمد على هذه الأرباح.

ولفت إلى أنه إذا كان التعيش معتمداً على الأرباح يخرج العشر ويكفي هذا، وكلما حصل على الأرباح أخرج منها العشر زكاة.