اليوم.. احتفالية بمركز بحوث الشرق الأوسط بمناسبة صدور أول تقرير استراتيجي فى المنطقة

يحتفل مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس بصدور أول تقرير استراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط تحت رعاية ا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية يحتفل المركز بصدور أول تقرير استراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط للعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ م .

ويكرم ا.د. أشرف مؤنس مدير المركز جميع المشاركين في إعداد التقرير ، و السادة العاملين بمركز بحوث الشرق الأوسط لدورهم الفعال طوال المواسم والفعاليات الثقافية التي أقامها المركز ، وذلك اليوم الأحد الساعة ١٢ ظهرا بقاعة المؤتمرات بالمركز.

ويعد هذا التقرير الأول من نوعه الذي يصدره المركز منذ إنشائه عام ١٩٦٧م، فلم يسبق للمركز أن أصدر مثل هذا التقرير، وهذا التقرير نأمل أن يصدر سنويا ويكون نواة لتقارير مماثلة تتناول اهم احداث منطقة الشرق الأوسط، وهذا التقرير يشمل أهم وأبرز الأحداث التي وقعت خلال عامي ٢٠٢١/٢٠٢٠م ويأتي في مقدمتها أثر جائحة كوفيد ١٩ ، وأزمة سد النهضة والتحديات التي واجهت دولتي المصب مصر والسودان ، كما يتضمن الدراسات السياسية والإيرانية.

كما يتضمن ملف المياه والبيئة والخريطة الشرق أوسطية، وكذلك يتضمن الملف الاقتصادي جهود الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط ، كما يتضمن أزمة شرق المتوسط، وملف الدراسات الإسرائيلية وتداعيات تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل، بالإضافة إلى ملف الدراسات المستقبلية واستشراف متغيرات العصر.

وجدير بالذكر قد أنشئ مركز بحوث الشرق الأوسط في12 فبراير1967 بناء على قرار من مجلس جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور/ محمد مرسي أحمد بتوجيه من الرئيس جمال عبد الناصر ، وقد أصبح اسم المركز منذ عام 1999م مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية. بهدف إعطاء المركز جزءًا من اهتماماته لاستشراف المستقبل.

وقد بلغ المركز مكانة كبيرة جعلت المسئولين في الدولة يستفيدون من دراساته. ففي عام 1973 وقبيل حرب أكتوبر بأيام جاء إلى المركز السيد/ محمد حافظ إسماعيل المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، وطلب إعداد دراسة عن التوقعات المحتملة في حالة قيام حرب بين العرب وإسرائيل واستخدام البترول كسلاح في المعركة. وقام مدير المركز أنذاك الأستاذ الدكتور/ فوزي منصور بدعوة عدد من علماء المركز والجامعة للاجتماع في نفس اليوم بالمركز وإعداد الدراسة المطلوبة التي تم انجازها فجر اليوم التالي حيث قام مدير المركز بتسليمها للسيد مستشار رئيس الجمهورية.