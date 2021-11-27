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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر تعلن شروط الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا | فيديو

الجرعة الثالثة
الجرعة الثالثة

قال الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة، إن العالم حتى هذه اللحظة، لم يستقر علي بروتوكول موحد لعلاج فيروس كورونا بشكل قاطع، ولذلك؛ فإن الدولة تعمل على تحديث البروتوكول بشكل دوري.

وأشار عبد الغفار- خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم- إلى أن مجلس الوزراء أكد بدء تلقيح بعض الفئات الأَوْلى بالجرعة الثالثة المعززة؛ بعد الجرعة الثانية بـ6 أشهر، وهي الفئات الأكثر عرضة للعدوى، وللإصابة، وهم أصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف عبد الغفار، أن هناك إجراءات مشددة على المواطنين القادمين من البلاد التي ظهر بها المتحور، ومنها وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.

وأوضح عبد الغفار، أن المتحور الجديد من كورونا، لا نعلم حتى الآن قدرته على مقاومة اللقاحات، مؤكدا أن مصر تعمل الآن للحفاظ على الوضع الصحي الآمن؛ من خلال رفع درجة الاستعداد والتنبؤ، في المنافذ البحرية والبرية والجوية.


 

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