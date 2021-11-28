سعر ومواصفات ماكلارين LT765 في مصر والسعودية | صور

تعتبر سيارة مكلارين LT765 موديل 2021 واحده من أسرع إصدارات الشركة البريطانية الشهيرة "ماكلارين"، والتي تتميز عالمياً بتصنيع السيارات الرياضية الخارقة والفارهة، والتي دائما ما تتألق وتحجز مقعداً متقدماً بين عمالقة صناعة السيارات في العالم.

وتتميز سيارة مكلارين LT765 موديل 2021 برشاقتها العالية حيث تعتبر النسخة الأخف وزناً من شقيقتها ماكلارين 720S بمقدار 80 كيلوجرام وهو رقم كبير جداً، ويرجع الفضل في ذلك لتصميمها الخارجي المميز وهيكلها الأحادي المصنوع بالكامل من الكاربون فايبر، بالإضافة أيضاً لقدومها بعادم رياضي رباعي الأسطوانة مصنوعة من التيتانيوم، وزجاج رقيق، وأدى ذلك لزيادة سرعتها وقدرتها على التسارع بشكل أفضل، وبلغ وزنها الكلي 1229 كيلوجرام.

جاءت سيارة ماكلارين 765LT موديل 2021 من الداخل بمقصورة رياضية أمامية فاخرة، ومقاعد مصنوعة من الكاربون فايبر وكسوة من جلد الكانتارا الفاخر مع مجموعة رائعة من وسائل الترفيه والاتصال الحديثة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف يمكن تعديلاها، وسماعات لاسلكية، ومداخل USB، وفرامل يد إلكترونية ودعم لنظام أندرويد أوتو وأبل كار بلاي.

المواصفات الميكانيكية لسيارة ماكلارين 765LT موديل 2021

تستمد سيارة ماكلارين 765LT موديل 2021 قوتها من محرك V8 بسعة 4000 سي سي وشاحن توربيني مزدوج يولد قوة 755 حصان، وعزم أقصي للدوران يصل الي 800 نيوتن/متر وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات ثنائي المقبض يوفر أداء أفضل بنسبة 15%، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة في غضون 2.8 ثانية وتصل قدرتها علي التسارع الي 330 كلم/ساعة.

سعر سيارة ماكلارين 765LT موديل 2021 في مصر والسعودية

يبلغ سعر سيارة ماكلارين 765LT موديل 2021 في السعودية نحو مليون و685 ألف درهم، بينما يبلغ سعرها في مصر 6 ملايين جنيه ويقتصر اتناجها على 765 نسخة.