عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات ماكلارين LT765 في مصر والسعودية | صور

سعر ومواصفات ماكلارين LT765
سعر ومواصفات ماكلارين LT765 في مصر والسعودية | صور

تعتبر سيارة مكلارين LT765 موديل 2021 واحده من أسرع إصدارات الشركة البريطانية الشهيرة "ماكلارين"، والتي تتميز عالمياً بتصنيع السيارات الرياضية الخارقة والفارهة، والتي دائما ما تتألق وتحجز مقعداً متقدماً بين عمالقة صناعة السيارات في العالم.

 

وتتميز سيارة مكلارين LT765 موديل 2021 برشاقتها العالية حيث تعتبر النسخة الأخف وزناً من شقيقتها ماكلارين 720S بمقدار 80 كيلوجرام وهو رقم كبير جداً، ويرجع الفضل في ذلك لتصميمها الخارجي المميز وهيكلها الأحادي المصنوع بالكامل من الكاربون فايبر، بالإضافة أيضاً لقدومها بعادم رياضي رباعي الأسطوانة مصنوعة من التيتانيوم، وزجاج رقيق، وأدى ذلك لزيادة سرعتها وقدرتها على التسارع بشكل أفضل، وبلغ وزنها الكلي 1229 كيلوجرام.

جاءت سيارة ماكلارين 765LT موديل 2021 من الداخل بمقصورة رياضية أمامية فاخرة، ومقاعد مصنوعة من الكاربون فايبر وكسوة من جلد الكانتارا الفاخر مع مجموعة رائعة من وسائل الترفيه والاتصال الحديثة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف يمكن تعديلاها، وسماعات لاسلكية، ومداخل USB، وفرامل يد إلكترونية ودعم لنظام أندرويد أوتو وأبل كار بلاي.

  • المواصفات الميكانيكية لسيارة ماكلارين 765LT موديل 2021

تستمد سيارة ماكلارين 765LT موديل 2021 قوتها من محرك V8 بسعة 4000 سي سي وشاحن توربيني مزدوج يولد قوة 755 حصان، وعزم أقصي للدوران يصل الي 800 نيوتن/متر وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات ثنائي المقبض يوفر أداء أفضل بنسبة 15%، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة في غضون 2.8 ثانية وتصل قدرتها علي التسارع الي 330 كلم/ساعة.

  • سعر سيارة ماكلارين 765LT موديل 2021 في مصر والسعودية

يبلغ سعر سيارة ماكلارين 765LT موديل 2021 في السعودية نحو مليون و685 ألف درهم، بينما يبلغ سعرها في مصر 6 ملايين جنيه ويقتصر اتناجها على 765 نسخة.

مكلارين مكلارين LT765 سيارة مكلارين LT765 موديل 2021 السيارات الرياضية الكانتارا ماكلارين 720S والسعودية السعودية مصر

موضوعات متعلقة

أسرع 5 سيارات من الصانع الفرنسي بوجاتي موديل 2021

أسعار خيالية .. تعرف على أبرز 5 سيارات نادرة في معرض الرياض

فورد رينجر موديل 2023 تخطف الأنظار بمواصفات قوية

لعشاق التميز.. تعرف على أفخم سيارة بنتلي في الشرق الأوسط

مازيراتي تستدعي سيارة MC20 الخارقة بسبب خلل فنى

هيونداي تستعرض النترا N موديل 2022 أمام الإعلام الأمريكي

أودي تكشف الستار عن سيارة Q8 e-tron الكهربائية المستقبلية

لامبورجيني فينينو رودستر الأسطورية تسجل حضورا مميزا بمعرض في الرياض

ترشيحاتنا

"الجودو" يخاطب الاتحاد الدولي لاستضافة كأس العالم

جنسيته عربية واسمه عبد الصمد.. من هو نجم برشلونة الواعد خليفة "ميسي" ؟

خسائر مادية وبشرية كبيرة.. التحالف العربي ينفذ 15 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي

أوميكرون كابوس العالم الجديد |هل ينقذ تعليق الرحلات الجوية الدول من الكارثة؟

سعر ومواصفات ماكلارين LT765 في مصر والسعودية | صور

تحديث ضخم لتطبيق تروكولر على أندرويد يقدم ميزات جديدة.. تعرف عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

"القضاء الإداري" يرفض شطب محمد رمضان من نقابة الممثلين

ملحن أغنية شيرين الجديدة يؤكد خبر انفصالها عن حسام حبيب

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

هل سيتم تعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد؟ وزير التعليم يكشف

قرار عاجل من محكمة القاهرة الاقتصادية بخصوص دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

وزير التعليم يكشف حقيقة توقف الدراسة بسبب المتحور الجديد أوميكرون.. ورسالة لـ مهمة لـ طلاب الصف الرابع الابتدائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. امرأة تثير الصدمة بشكلها قبل وبعد المكياج وتتحدى المستخدمين|صور

حاول التقاط سيلفي معه.. تمساح يفتك بـ عجوز داخل مدينة ملاهي

الهون أداة طهي وآلة موسيقية.. اكتشف رحلة تطورها من النحاس للجرانيت | نوستالجيا

ماذا رأت قبل موتها.. اكتشاف مومياء مقيدة بالحبال عمرها 800 عام|صور

فيديو

التربة بتجهز.. بكاء ياسمين عبدالعزيز في أول ظهور بعد الأزمة الصحية.. فيديوجراف

رشوان توفيق يبكي على الهواء بسبب ابنته "القصة الكاملة".. فيديو

الأبناء في المقدمة.. أسرة كاملة تقفز من شقتها بالدور الثاني في أسوان

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

اﻟﻤﺰﻳﺪ