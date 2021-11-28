شاهد.. مدرب كرة القدم صاحب واقعة "اللودر" في لقائه "صدى البلد": حلمي رفع عقوبتي وسأحارب للصعود بفريقي ولم أخش الموت |فيديو

استأجرت اللودر لتوجيه لاعبي قطور وحصدت النقاط الثلاث ضد لاعبي النجم المصري

أعاني من عقوبة لجنة كرة القدم بغرامة 50 ألف جنيه بسبب تعسف إداري

سألعب مباراة كرة القدم ضد فريق الهياتم جالسًا أعلى سور لتحقيق الفوز



شهدت مباراة كرة القدم بين فريقي مركز شباب قطور والنجم المصري ضمن فعاليات دوري الدرجة الرابعة واقعة طريفة دشنها كابتن محمد حسنين إينو 32 سنة المدير الفني لمركز شباب قطور بعد ما حرص على اعتلاء سور ستاد المباراة بواسطة "لودر" لتوجيه لاعبيه وحصد ثلاث نقاط لمنعه من حضور المباراة والدخول إلى أرضية الملعب لتعرضه للإيقاف وغرامة 50 ألف جنيه معلنا توجيه لاعبيه في المباراة القادمة ضد فريق الهياتم بجلوسه أعلي سور استاد المباراة .



في البداية .. احكي لنا عن نفسك ونشأتك الرياضية.. كيف أصبحت مديرا فنيا لفريق مركز شباب قطور؟

_ في الحقيقة أنا قبل أن أكون مديرا فنيا بدأت حياتي كلاعب ضمن أشبال فريق نادي طنطا الرياضي ولعبت لمركز شباب قحافة وتجولت في مجال التدريب لأندية سبورتنج كاسل وقطور وكفرالزيات وطنطا فعليا والحمد لله حصلت علي دراسات متخصصة في مجال التدريب للأندية ومراكز الشباب .



احكي لنا عن تفاصيل واقعة اللودر في مباراة فريقي قطور والنجم المصري بدوري الدرجة الرابعة؟

_ والله انا دائما متعود قبل كل مباراة ليا مش بعرف أنام وقبل المباراة دي تحديدا سافرت قبلها وقابلت زملاء ليا في سمنود عشان أشوف ملعب المباراة واتفقت مع سائق لودر لاعتلاء سور استاد المباراة كوني ممنوعاً بسبب عقوبة إيقاف من دخول أرضية ملعب المباراة وحققت الفوز وحصدتها بنتيجة 4_3 .

https://fb.watch/9y9D00kBb7/https://fb.watch/9y9D00kBb7/



كابتن محمد بقيت تريند .. إيه رأيك في حديث السوشيال ميديا عنك دعما لموقفك وتضحيتك من أجل شغف كرة القدم؟

_ الحمد لله علي حب الناس وكل الشكر لمن يدعمني وأشاد بجهودي في حرص علي مؤازرة لاعبي فريقي من أجل تحقيق الثلاث نقاط ولكني فعلت كده وبإخلاص من أجل إثبات قدرتي للجميع علي صمود رغم عقوبتي وسأحارب من أجل الصعود بلاعبين جديرين بتحقيق حلم الصعود للدرجة الثالثة .



عقوبة إيقاف .. ايه أسبابها وهل مقتنع بإيقافك أو تغريمك حسب ما روجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؟

_ والله أنا فوجئت بإيقافي 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه خلال موسمي الرياضي الماضي بعدما اعترضت علي سوء إدارة المباريات وعدم حسن تشغيلها عبر صفحتي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفعلا دي عقوبة قاسية والتمس رفعها سعيا في ممارسة عملي كمدرب بشكل آن .



ما الفريق الذي ستلاعبها الاسبوع القادم؟ وكيف تحضر نفسك لتلك المباراة المرتقبة؟

_ باذن الله مستعد جيدا وفريقي بمركز شباب قطور سيواجه فريق كرة القدم بمركز شباب الهياتم علي أرضية مركز شباب قطور من خلال الجلوس أعلي سور استاد المباراة لحين الاستجابة ورفع عقوبة الغرامة المالية لتحقيق حلم صعود بفريقي لدوري الدرجة الثالثة .