شريف حلمي من مهرجان القاهرة السينمائي: عندي إحساس إننا في عرس جميل|فيديو

قال الفنان شريف حلمي إنه يرى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحالية كان مميزا من حيث التنظيم والإضاءة ، متابعا : "الدورة دي فيها تميز " .

وأضاف شريف حلمي ، خلال تصريحات خاصة لفضائية " دي إم سي" من أرض المهرجان : "ده مهرجان بلدنا والرسمي للدولة وسعيد بالتنظيم وأتمنى دائما المهرجان يكون في العالي وفي نجاح " .

وأكد أن المهرجان يحقق نجاحا أكبر في كل عام ، ويستقطب أفلامًا أكبر ، خاصة أنه تحت رعاية الدولة المصرية في ثوبها الجديد ، مردفاً: "عندي إحساس أننا في عرس جميل".

وشهد اليوم الاول من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43 عدداً من اللقطات والأحداث نرصدها من خلال هذا التقرير.

وتوافد عدد كبير من الجمهور على دار الأوبرا في فعاليات اليوم الأول من الدورة الـ 43 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لمتابعة الأفلام المعروضة ضمن الفعاليات.



