محافظ أسيوط يطمئن على جاهزية المستشفيات وحملات تطعيم المواطنين ضد كورونا

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط للاطمئنان على مدى جاهزية المستشفيات بمراكز ومدن المحافظة لاستقبال المرضى والتأكيد على سير العمل في حملات تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا وتحديداً حملة طرق الأبواب التي تم اطلاقها في الأونة الأخيرة للوصول الى أكبر عدد من المواطنين وكبار السن وذوى الهمم تسهيلاً عليهم للحصول على اللقاح خاصة مع اقتراب الموعد المحدد لمنع المواطنين غير الملقحين من دخول المصالح الحكومية المقرر له 1 ديسمبر القادم بناءاً على تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن يتم استمرار توعية وحث المواطنين بأهمية التطعيم للوقاية والحماية لهم ولأسرهم وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وشدد محافظ أسيوط على ضرورة المرور المستمر والميداني على مواقع التطعيم ومتابعة سير العمل بالمستشفيات المركزية والعامة والمراكز الصحية والوحدات الصحية بالقرى والنجوع ومدى جاهزيتها لاستقبال المرضى والاجراءات التي يتم اتخاذها لاستقبال المصابين والمشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا المستجد خصوصاً مستشفيات العزل فضلاً عن توافر كميات كافية من المستلزمات الطبية والوقائية ومخزون الأدوية بالاضافة إلى مخزون الاكسجين والتأكيد على مدى تقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية واهتمامه بالقطاع الصحي.



وأوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة أن حملة طرق الأبواب مستمرة حتى تحقيق المستهدف منها تزامناً مع حملات التوعية التى نظمتها مديرية الصحة بالتنسيق مع كافة الادارات الصحية فضلا عن نشر 400 فرقة متنقلة و250 فرقة ثابتة بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية علي جميع المستويات بجميع الاماكن لزيادة معدل التطعيم لتصل الي تطعيم جميع المواطنين فوق سن 18 سنة مع اعطاء جميع العاملين والمشاركين فى الفرق المتنقلة بطاقات هوية تفيد عملهم بوزارة الصحة وانضمامهم للحملة وحصول المواطنين من متلقى اللقاح على كروت معتمدة تثبت حصولهم على اللقاح مع تسجيلهم على قاعدة بيانات وزارة الصحة والموقع الالكترونى للوزارة ووفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان أولا بأول.



كان محافظ أسيوط قد جدد مناشدته للمواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد مؤكداً على أن جميع اللقاحات المتوفرة أمنة وفعالة فى الوقاية من فيروس كورونا .

وأعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".