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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أفضل لاعب في العالم.. تعرف على حظوظ محمد صلاح للتتويج باللقب

اللاعب الدولي محمد
اللاعب الدولي محمد صلاح

كشف أحمد عبد الباسط، الناقد الرياضي، عن حظوظ فوز محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، هداف الدوري الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وأضاف “عبد الباسط”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر قناة “دي إم سي”، مساء اليوم الأحد، أن هناك لاعبين كثيرين مرشحون بقوة للحصول على الجائزة إضافة إلى “صلاح”، لافتا إلى أن نجم ليفربول سيشارك غدا خلال حفل إعلان جوائز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وأكد الناقد الرياضي، أن المنافسة قوية جدا بين اللاعبين المرشحين، ومحمد صلاح لم يحرز بطولات مع نادي ليفربول ومنتخب مصر وهذا الأمر يعد نقطة ضده.

وأردف أن حظوظ محمد صلاح العام المقبل الأفضل، وخاصة في ظل تألقه مع ناديه وانطلاق بطولة أمم أفريقيا قريبًا.

 

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