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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجارحي يصل عزاء المستشار جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق

صدى البلد

حرص محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور عزاء الراحل المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي الأسبق ووالد المستشار أحمد جلال نائب رئيس النادي.

ويقام عزاء المستشار جلال إبراهيم في ممر الملك فاروق بمقر القلعة البيضاء.

وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس  نادي الزمالك أن المستشار جلال إبراهيم كان من أعظم الرجال وأحد رموز النادى الكبار الذي أفني عمره فى خدمة القلعة البيضاء وتقلد جميع المناصب بداية من عضو مجلس ثم نائبا للرئيس ورئيسا.

وأكد رئيس الزمالك أن جلال إبراهيم هو واحد من أصدق الرجال وأخلصهم أفني عمره بالكامل في خدمة نادي الزمالك.
 

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