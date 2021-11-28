عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

داخل 345 مدرسة..

وزارة الصحة تنظم حملة لتطعيم أعضاء النادي الأهلي

صدى البلد

 نظمت وزارة الصحة والسكان، قافلة طبية، ضمن خطة التوسع في تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين، ووجهتها إلى مقر النادي الأهلي؛ لتطعيم العاملين وأعضاء النادي. 

وشهدت القافلة، توافد عدد كبير من الأعضاء والعاملين في النادي الأهلي من أجل تلقي اللقاح.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، أعلن استقبال 3 ملايين و890 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة فايزر، مساء أمس السبت، بمطار القاهرة الدولي.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن تلك الشحنة قادمة إلى مصر عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

ومن جهته، أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

الصحة المواطنين الاعضاء اللقاح فايزر

ترشيحاتنا

عيار 21 بـ785 جنيها.. تعرف على آخر أسعار الذهب اليوم | فيديو

مفاجأة في بداية السنة الجديدة.. شيرين سليمان ترسل قبلاتها لمشاهدي صدى البلد

شكري يشارك في صورة جماعية مع وزراء منتدى الاتحاد من أجل المتوسط

خبير من جنوب أفريقيا: لا دعي للقلق بشأن متحور أوميكرون

فعاليات اليوم ثاني .. 30 صورة من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

وزارة الصحة توجه طلبا مهما لـ المصريين بشأن متحور كورونا الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

وزير الداخلية قال لي خليك مكانك متتحركش.. أحمد موسى يكشف تفاصيل محاولة اغتياله | فيديو

افتحوا الحدود.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

لجنة تحكيم فرانس فوتبول تكشف فرص صلاح فى الفوز بجائزة أفضل لاعب عالميا

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

انتبهت للي كان عايش معاها.. ملحن يهاجم حسام حبيب بعد أنباء انفصاله عن شيرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا حدث بعد اكتشاف "اوميكرون" وسبب غضب جنوب افريقيا؟

بعد فيديو ذوبان المسامير على صخرة نيزكية.. الجمعية الفلكية بجدة توضح حقيقة المقطع

التحديات الناشئة.. وزير الدفاع يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية

قطة تنبه صاحبها إلى وجود ثعبان سام داخل أكياس السوق|شاهد

فيديو

طلاق نهائي .. انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

العالم ينتظر .. عاصفة شمسية تضرب الأرض خلال ساعات

التربة بتجهز.. بكاء ياسمين عبدالعزيز في أول ظهور بعد الأزمة الصحية.. فيديوجراف

رشوان توفيق يبكي على الهواء بسبب ابنته "القصة الكاملة".. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

اﻟﻤﺰﻳﺪ