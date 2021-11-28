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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رفض الطعن المقدم ضد ترشح حفتر لرئاسة ليبيا

رفض الطعن المقدم
رفض الطعن المقدم ضد ترشح حفتر لرئاسة ليبيا

أفادت وسائل إعلام محلية في ليبيا، اليوم الأحد، أن لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف بنغازي رفضت الطعن المقدم من المرشح الرئاسي عبد المجيد سيف النصر ضد المرشح للانتخابات خليفة حفتر.

كما رفضت محكمة استئناف طرابلس، اليوم، قبول طعن ضد ترشح المشير خليفة حفتر لرئاسة ليبيا.

وأوضحت لجنة الطعون بمحكمة طرابلس أن المجلس الأعلى للقضاء حدد نطاق اختصاص نظر الطعون في المادة 5 من قرار إنشاء اللجنة.

وأضافت أن "المطعون ضد المترشح خليفة حفتر مقيد بمدينة بنغازي ولا اختصاص لها بالنظر في الطعن".

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بدورها، رفضت لجنة الطعون بمحكمة استئناف بنغازي الطعن المقدم من المرشح الرئاسي عبد المجيد سيف النصر ضد خليفة حفتر.

وكانت لجنة الطعون الابتدائية في محكمة استئناف طرابلس قد أعلنت، في وقت سابق، أنها قبلت من ناحية الشكل الطعون المقدمة ضد عبد الحميد الدبيبة ورفضت قبول ترشحه للانتخابات الرئاسية.

بينما أجلت محكمة سبها جلسة نظر الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي بشأن استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية إلى الغد.

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