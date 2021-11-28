فعاليات اليوم ثاني .. 30 صورة من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

شهد ثانى أيام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ ٤٣ عدد كبير من الفعاليات التى تقام تحت رعاية وزارة الثقافة بدار الاوبرا المصرية عديد من عروض الأفلام والحلقات النقاشية والندوات أبرزها ..

حلقة نقاشية

عقدت ندوة للفنان إياد نصار، والمخرج بيتر ميمي، السيناريست هاني سرحان، وذلك ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما تحت عنوان “مقدمة لنوع جديد أحدث ثورة في الدراما الرمضانية” ويديرها الإعلامي عمرو عبد الحميد، حيث تولى مهمة مناقشة المتحدثين والحضور بهذه الحلقة، كما يتلقى بعض الأسئلة من الجمهور.

بينما عرض فيلم "عجلة الحظ والفانتازيا" وتدور أحداث الفيلم حول مثلث الحب الغير متوقع، فخ إغراء فاشل ولقاء ناتج عن سوء فهم، ثلاث قصص مختلفة لثلاث نساء يتم تتبع مسارات اختياراتهنويعرض ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة.

مسابقة الأفلام القصيرة

كما تم البدء فى عرض أولى عروض مسابقة الأفلام القصيرة والذى يشهد عرض 4 أفلام وهى أوصلنى من جنوب افريقيا وليالى وايام فى أمركيا من الولايات المتحدة الأمريكية وصندوق أسود من كوريا الجنوبية والحفرة من مصر والذى يقوم ببطولته كل من عمرو عابد وكريم قاسم وإخراج عمرو عابد فى أولى تجاربه الإخراجية.

فيلم رجل بلا وطن

شهدت فعاليات اليوم الثانى من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ ٤٣ عرض الفيلم الروائي "رجل بلا وطن"، وذلك ضمن قسم العروض الخاصة.

وحرص على الحضور عدد كبير من الفنانيين أبرزهم الفنانة الهام شاهين ، طارق الابيارى ،الناقد الفنى طارق الشناوى والمدير الفنى أندرو محسن".

فيلم "رجل بلا وطن" من إخراج مصطفى سروار فاروقي، وإنتاج عدة دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، بنجلاديش، أستراليا.

تدور أحداثه حول نافين الشاب الآسيوي، الذي لا يستطيع الإفصاح عن اسمه الحقيقي، أو ديانته أو جذور عائلته، رحلة معقدة حين يقوده قدره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحثا عن وطن وحب وأمان لتنتهي رحلته نهاية مأساوية.

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