تكريم الموسيقار إيه آر رحمن بمهرجان القاهرة السينمائي

كرم مهرجان القاهرة السينمائي الموسيقار إيه آر رحمن، اليوم، ضمن فعاليات دورته الـ 43 التي انطلقت، أول أمس الجمعة وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.
وعبر إي آر رحمان عن سعادته بلقاء مؤلف موسيقي مصري مسلم غيره وهو هشام نزيه الذى يجرى معه الحوار المفتوح على عكس السائد في بلده الهند أو في هوليوود.
وقال هشام نزيه خلال الحوار المفتوح الذى جمع بينهما ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي إن ثفافة الهند ومصر متشابهتين في كثير من الأمور.
وكشف إي آر رحمان عن تأثير الصوفية في موسيقاه خاصة أنه كان يتلقى زيارات من شيخ صوفي في صغره كثيرا في منزله.
يقام حاليا، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 43، حوار مفتوح مع المؤلف الموسيقي الهندي أي آر رحمان، الذي يناقشه المؤلف الموسيقي المصري هشام نزيه.
إي آر رحمان، هو مؤلف موسيقي هندي، حاصل على جائزتي أوسكار، وتم ترشيحه 5 مرات لجائزة الأوسكار، وفاز بخمسة عشر جائزة filmfare وسبعة عشر جائزة filmfare south، وهو معروف بأنه الرجل الذي أعاد تعريف الموسيقى الهندية المعاصرة.
باع إي آر رحمان، وفقًا لتقدير BBC، أكثر من 150 مليون نسخة من أعماله التي تتألف من أكثر من 100 مقطع صوتي وألبومات وموسيقى تصويرية للأفلام، أبرزها “roja” و"Bombay" و"Dil se" و"taal" و"Vandemataram" و"127 Hours" والكثير غيرهم.
هشام نزيه، مؤلف موسيقي مصري، حاصل على العديد من الجوائز الدولية، إذ ألف موسيقى أكثر من ٣٥ عملا سينمائيا وتلفزيونيا، هذا بجانب تأليفه لموسيقى وألحان موكب المومياوات الملكية في أبريل ٢٠٢١.