تكريم الموسيقار إيه آر رحمن بمهرجان القاهرة السينمائي

كرم مهرجان القاهرة السينمائي الموسيقار إيه آر رحمن، اليوم، ضمن فعاليات دورته الـ 43 التي انطلقت، أول أمس الجمعة وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

وعبر إي آر رحمان عن سعادته بلقاء مؤلف موسيقي مصري مسلم غيره وهو هشام نزيه الذى يجرى معه الحوار المفتوح على عكس السائد في بلده الهند أو في هوليوود.

وقال هشام نزيه خلال الحوار المفتوح الذى جمع بينهما ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي إن ثفافة الهند ومصر متشابهتين في كثير من الأمور.

وكشف إي آر رحمان عن تأثير الصوفية في موسيقاه خاصة أنه كان يتلقى زيارات من شيخ صوفي في صغره كثيرا في منزله.

يقام حاليا، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 43، حوار مفتوح مع المؤلف الموسيقي الهندي أي آر رحمان، الذي يناقشه المؤلف الموسيقي المصري هشام نزيه.

إي آر رحمان، هو مؤلف موسيقي هندي، حاصل على جائزتي أوسكار، وتم ترشيحه 5 مرات لجائزة الأوسكار، وفاز بخمسة عشر جائزة filmfare وسبعة عشر جائزة filmfare south، وهو معروف بأنه الرجل الذي أعاد تعريف الموسيقى الهندية المعاصرة.

باع إي آر رحمان، وفقًا لتقدير BBC، أكثر من 150 مليون نسخة من أعماله التي تتألف من أكثر من 100 مقطع صوتي وألبومات وموسيقى تصويرية للأفلام، أبرزها “roja” و"Bombay" و"Dil se" و"taal" و"Vandemataram" و"127 Hours" والكثير غيرهم.

هشام نزيه، مؤلف موسيقي مصري، حاصل على العديد من الجوائز الدولية، إذ ألف موسيقى أكثر من ٣٥ عملا سينمائيا وتلفزيونيا، هذا بجانب تأليفه لموسيقى وألحان موكب المومياوات الملكية في أبريل ٢٠٢١.