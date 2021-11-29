إسرائيل تكشف تفاصيل الإصابة الثانية بمتحور "أوميكرون"

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، أمس الأحد، تسجيل ثاني إصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" لمواطنة عادت مؤخرا من جنوب إفريقيا.

وذكرت الصحة الإسرائيلية: "المصابة مواطنة إسرائيلية عادت حديثا من جنوب أفريقيا. كما أننا ننتظر نتائج فحوصات جينية لعدد من الأشخاص للتحقق من وضعهم".

ووافقت إسرائيل، أمس الأحد، على تعقب جهاز الأمن العام "الشاباك" للمصابين بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، الذي تم رصده في جنوب أفريقيا، وذلك رغم معارضة بعض الوزراء في حكومة نفتالي بينيت.

وبدأت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي، تحقيق وبائي، في محاولة لرصد المخالطين للمصابة، لإخضاعهم للفحص وعزلهم صحيا، إلى حين التأكد من عدم إصابتهم بالعدوى.