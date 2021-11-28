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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أوميكرون.. إسرائيل أول دولة في العالم تغلق حدودها أمام الجميع

صدى البلد

أعلنت إسرائيل مساء السبت، حظر دخول جميع الأجانب إلى أراضيها بسبب تفشي سلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد 19".

وحسب "رويترز"، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت إنه سيحظر دخول جميع الأجانب إلى إسرائيل في إجراء احترازي على خلفية مخاوف من انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا.

وأضاف:"الحظر يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد إلى الاثنين وسيستمر 14 يوما بانتظار موافقة الحكومة على تمديده".

وتابع أن  مجلس الوزراء الخاص بمكافحة الجائحة صوت كذلك لصالح المصادقة على استخدام أجهزة مراقبة الهواتف المحمولة لجهاز "الشباك" للأمن الداخلي لتتبع الاتصالات من أجل الحد من انتشار المتغير.

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وكانت سلطات الاحتلال اتخذت قراراً مماثلاً بشأن السفر خلال موجات انتشار الفيروس الأولى في إسرائيل ولم توافق على استغلالها حكومة بينيت قبل قرار السبت.

وتعد إسرائيل أول دولة تغلق حدودها تماما بسبب سلالة "أوميكرون" التي تعتبر أكثر عدوى من سابقاتها، وقد سجلت حتى الآن إصابة واحدة من هذه النسخة إضافة إلى سبع حالات أخرى مشتبه بها.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها وتجاوز 80 مصابا.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة قادرة على مقاومة اللقاحات.

اوميكرون إسرائيل كورونا بينيت الحظر

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