أستاذ مناعة: أوميكرون به 50 تحورا وهذا مكمن خطورته.. فيديو

قال الدكتور محي الدين الشيخ أستاذ المناعة بجامعة ماري كوين بلندن أن فيروس كورونا بطبيعته كفيروس في حالة تحور وتطور مستمر والتحورات التي طرأت على النسخة الجديدة«أوميكرون» ظهر به 50 تحور متجمعين منها 17 تحور في المنطقة المسؤولة عن الإصابة بالمرض.

وحذر أستاذ المناعة في مداخلة عبر تطبيق " سكايب " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً : به 50 تحور مع بعض منها 17 تحور في المنطقة المسؤولة عن الإصابة بالمرض وده محصلش قبل كده وده ممكن يؤدي لسرعة الانتشار وشدة الأعراض والإصابات ".

ووجه رسالة للمواطينن قائلاً : "يجب الاستمرار في الإجراءات الاحترازية لتقليل الإصابة أوميكرون بالاصابات لا تُمنع باللقاحات فقط.. ولكن هناك أسباب متعددة".

المركز الأوروبي

كان المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (إي سي دي سي) حذّر من أن خطر انتشار المتحوّر في أوروبا "مرتفع إلى مرتفع جدّاً".



وفي تقرير لتقييم المخاطر، قال المركز مساء أمس، إن "المستوى العام للمخاطر المرتبط بمتحوّرة سارس-كوف-2 أوميكرون في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصاديّة الأوروبية، تم تقييمه على أنّه مرتفع إلى مرتفع جداً.



يشار إلى أن المتحور الذي وصفه عدد من العلماء بالمقلق، اكتشف لأول مرة في جنوب إفريقيا، ورجح الخبراء هناك أنه قد يكون أكثر خطورة أو عدوى، على الرغم من أن وزير الصحة عاد اليوم وأعلن أنه لا داعي للهلع، وأن لا إثبات علميا حتى الآن على خطورة السلالة الجديدة.