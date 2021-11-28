انفوجراف.. 15 إجراء من الصحة للتصدي لـ متحور كورونا "أوميكرون"

اعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، من خلال اللجنة العلمية المشتركة بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة مستجدات متحور فيروس كورونا "أوميكرون"، عدد من الإجراءات و التعليمات المهمة لعدم انتشار متحور فيروس كورونا الجديد.

وجاء أبرز الـ 15 إجراء كالتالي :-



زيادة عدد العينات التي يتم فحصها من خلال التسلسل الجيني للفيروس في جميع محافظات الجمهورية.

الانعقاد الدائم للجنة لمتابعة مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد.

أهمية التنسيق المستمر بين المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان والمعامل البحثية بالجامعات والمركز القومي للبحوث.

التوسع في نقاط ومراكز تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد لتطعيم المواطنين في المناطق ذات الكثافة المرتفعة.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية المُنفذة بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد.

متحور كورونا "أوميكرون"

إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع للقادمين من دول ( جنوب أفريقيا، ليسوتو، بوتسوانا، زيمبابوي، موزمبيق، ناميبيا، اسواتيني ) عن طريق الرحلات غير المباشرة "ترانزيت" للسفر لدول أخرى.

حال ثبوت إيجابية الفحص لأي حالة يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها.

بينما من تمثل مصر وجهتهم النهائية سوف يتم إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع.

حال ثبوت إيجابية الاختبار يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها.

وإذا ثبتت سلبية الاختبار يتم حجره ذاتياً لمدة 7 ايام.

إجراء فحص pcr في نهاية مدة الحجر.

متابعته لمدة 7 أيام من خلال فريق الحجر الصحي لحين انتهاء فترة حضانة الفيروس.

تلقي اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا.

الالتزام بتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية للوقاية من فيروس كورونا.

الالتزام بالتباعد البدني وارتداء الكمامات واستخدام مطهرات الأيدي.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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