موسيماني يحذر من كارثة تهدد محمد الشناوي

حذر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإجهاد الذي يمكن أن يصاب به محمد الشناوي حارس مرمى الفريق .

قال محمد شبانه عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية "etc" : أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، حذر من الإجهاد الذي يعاني منه محمد الشناوي، بسبب تلاحم المواسم ومشاركته في الفترة الماضية مع المنتخب الأوليمبي في طوكيو، بجانب المنتخب الأول في كأس العرب وأمم أفريقيا وتصفيات المونديال.



وتابع : أن الشناوي قد يتعرض للإصابات بسبب إجهاد عضلاته، من كثرة المشاركة في المباريات خلال المرحلة القادمة، وتمسك بطلبه بضم حارس مميز لإراحة الشناوي في بعض المباريات رغم رفض الخطيب أن تكون تلك الصفقة في يناير