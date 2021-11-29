إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالمنيا

أصيب 3 أشخاص في اندلاع حريق بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية ريدة بمركز المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقي مدير أمن المنيا ،إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق، بمنزل بقرية ريدة بمركز المنيا .

انتقل فريق الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، وتبين أن الحريق بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.

تسبب الحريق في إصابة 3 أشخاص مقيمون جميعا بقرية ريدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة