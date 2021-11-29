الأهلي يترقب الموقف النهائي لوزارة الرياضة والأولمبية في «أزمة النائب»

أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابات رسمية إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية تطلب فيها اعتماد فوز العامري فاروق نائباً لرئيس النادي في التشكيل الجديد لمجلس الإدارة بقعد الانتخابات التي جرت الجمعة الماضية. وأسفرت عن فوز قائمة محمود الخطيب بالكامل .

وأرفق الأهلي في خطابات مجموعة من الوثائق التي تبرهن علي صحة موقفه من بينها محضر اجتماع الجمعية العمومية والموقع عليه من أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ومن اللجنة القضائية المراقبة على الانتخابات من اللجنة الأوليمبية والمسئولين من الجهة الإدارية الحاضرين بالجمعية، والثابت به اعتماد فوز العامرى فاروق بمنصب النائب، بجانب نص نص المادة 43/2 من لائحة النظام الأساسي للنادي صوره استمارة ابداء الراي لأهلي ومدون بها أسم العامري ، وكذلكنص الماده 45 من لائحه لائحه النظام الاساسى لنادى الزهور وصورة إستمارة إبداء الراي لذات النادي ، ونص الماده 16 من اللائخه الاسترشاديه الصادر من اللجنه الاوليمبيه.

ويترقب مجلس الأهلي موقف الوزارة واللجنة الإولمبية وفي حال الإستمرار علي ذات الأمر فأن هناك إستقرار علي التفريط في حقوقه .

وكان محمود الخطيب رئيس النادي قد دعا لاجتماع عاجل مع اللجنة القانونية برئاسة المستشار محمود فهمي في حضور بعض أعضاء مجلسه الجديد وتم دراسة الأمر من كافة جوانبه وأستقر علي صحة موقف النادي وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها وأن العامري فاروق هو نائباً لرئيس النادي بصحة قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي للأهلي .

وفند الأهلي في بيان رسمي صحة موقف العامري فاروق أنه بالنظر الى المادة (٤٣) من لائحة النظام الأساسي للنادي التي تستند إليها كلاً من الجهة الإدارية واللجنة الأوليمبية لتعليق فوز العامري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتزكية، يتبين أن هذه المادة جاءت متطابقة في صياغتها مع ما تنص عليه لائحة النظام الاسترشادى للأندية الرياضية الصادرة عن اللجنة الأولمبية المصرية، وكذا للعديد من لوائح النظام الأساسي للأندية الرياضة والتي منها على سبيل المثال لا الحصر، لائحة نادى الزهور الرياضي، ولائحة نادى هليوبوليس ، ولائحة نادى سموحة بالإسكندرية وغيرهم من الاندية الاخرى ، والتي تم الاخذ بما جاء بتلك اللوائح وإعلان فوز المترشحين بالتزكية بهذه النوادي وفقا لهذه المادة في ذات الجمعية التي تم عرض التزكية فيها. وقامت اللجنة الاولمبية والجهة الإدارية بأعتماد النتائج في هذه الأندية بالتزكية. دون طلب عرض المرشحين على الجمعية العمومية مرة أخري

وقال أن الأهلي أعتصم بصحيح حكم القانون، بداية من فتح باب الترشح والذي بغلقه تبين ان منصب نائب الرئيس لم يتقدم له سوى مرشح وحيد هو العامرى فاروق وهو ما أعلن معه فوزه بالتزكية، ثم تم عرض امره على الجمعية العمومية التي أنعقدت الجمعه من خلال استمارة التصويت التي وافقت عليها الجهة الأدارية كتابة لاعتماد هذا الفوز بالتزكية وفق ما تنص عليه نصوص اللائحة السالف بيانها.. كما أن استمارة التصويت المشار إليها مدون بها كتابة عند منصب النائب (لاعتماد فوزه بالتزكية)، وبالفعل حصل السيد/ العامرى فاروق على تأييد أعضاء الجمعية العمومية لفوزه بالتزكية، وذلك بحصوله على عدد أصوات 19472 وهو ما يقرب من ٩٤٪ من عدد أصوات الحضور.

وأضاف:" عرض امر المرشح الوحيد على الجمعية العمومية لاعتماد فوزه بالتزكية لم تنظم له لوائح الأندية السالف الإشارة اليها شكلا او اجراء لهذه العرض، لذا فقد التزم النادي ما درج عليه العمل بكافة الأندية المماثلة وبذات الإجراءات المعتمدة من الجهة الإدارية واللجنة الأولمبية، والتي انتهت الى حصول السيد العامرى فاروق على عدد أصوات أكثر من النسبة المطلوبة".

وأوضح :" الأمر لا يحتاج إلى لبس أو تفسير أو تأويل. النادي الأهلي التزم صحيح احكام القانون بشأن كافة اجراءات الجمعية العمومية للنادى المنعقدة بتاريخ 25 و26 نوفمبر والدليل انه تم توقيع محضر اجتماع الجمعية العمومية من أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ومن اللجنة القضائية المراقبة على الانتخابات ومن اللجنة الأوليمبية والمسئولين من الجهة الإدارية الحاضرين بالجمعية وهو المحضر الموجود بحوزة النادي، والمدرج بين بنوده الرئيسية أعتماد فوز العامري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتزكية، وتم اعتماد ذات النتيجة لنادي الزهور منذ أيام بذات نص المادة سالفة الذكر في لائحة نادي الزهور، وهي ذات المادة الموجودة في اللائحة الاسترشادية ولائحة النادي الأهلي، وبذلك تكون وزارة الشباب والرياضة ملزمة بإعمال صحيح القانون لا سيما وأن جميع الإجراءات تمت وفق نص المادة المذكورة في تصريحات الوزارة.

وأبدي مسئولي الأهلي إندهاشهم من المطالبة بعرض أسم العامري فاروق علي الجمعية العمومية مرة أخرى خاصة – حسب رايهم- لا يتفق مع المنطق أو القانون أو اللائحة، وفيه اعتداء على حقوق الجمعية العمومية، ويخالف السوابق المستقر عليها فى انتخابات الاندية وخاصة نادى الزهور ونادى هليوبوليس التابعين لذات مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

وأكد الأهلي انه متمسك بتطبيق صحيح احكام القانون ولائحة النظام الأساسي للنادي ويرفضوا رفضا تاما سياسة الكيل بمكيالين فى التعامل مع الاندية الرياضية المتماثلة في المراكز القانونية ويطالب بفوز العامري فاروق بمقعد نائب الرئيس بالتزكية.