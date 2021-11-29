ظهور لافت لـ منة فضالي في أحدث ظهور

نشرت الفنانة منة فضالي عدة صور جديدة لها من المطار ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.
وظهرت منة فضالي باطلالة جذابة بالكاجوال و بقصة شعر جديدة ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .
وكانت قد واجهت الإعلامية راغدة شلهوب، الملحن محمد ضياء بفيديو لـ منة فضالي زوجته "السابقة، تقول فيه انه اعتدي عليها بالضرب، مردفا:" بتقول كده عشان تبقى تريند ويجيلها شغل".
وتابع خلال حواره ببرنامج "نص الكلام" تقديم الإعلامية رغدة شلهوب والمذاع عبر قناة "النهار"،: "عمري ما ضربتها أقسم بالله ومقعدناش مع بعض غير حوالي 7 شهور".
وأوضح:" انا ضد فكرة ضرب المرأة ولم أعترض على استكمال مسيرتها الفنية ولم أعترض على ملابسها ولكن كان اعتراضي على ملابسها الأوفر".
وأكمل: "أنا صاحب قرار الانفصال لاني تعرضت لكثير من الضغوط وفضلت تجنب كل ذلك وابلغتها بقرار الانفصال بعد استقراري عليه".