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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهور لافت لـ منة فضالي في أحدث ظهور

منة فضالي
منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي عدة صور  جديدة لها من المطار ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت منة فضالي باطلالة جذابة بالكاجوال  و بقصة شعر جديدة ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

بقصة شعر جديدة.. منة فضالي تخطف قلوب المتابعين في أحدث ظهور

عمري ما ضربتها.. طليق منة فضالي : عاوزة تبقى تريند "فيديو"


 

وكانت قد واجهت الإعلامية راغدة شلهوب، الملحن محمد ضياء بفيديو لـ منة فضالي زوجته "السابقة، تقول فيه انه اعتدي عليها بالضرب، مردفا:" بتقول كده عشان تبقى تريند ويجيلها شغل".

وتابع خلال حواره ببرنامج "نص الكلام" تقديم الإعلامية رغدة شلهوب والمذاع عبر قناة "النهار"،: "عمري ما ضربتها أقسم بالله ومقعدناش مع بعض غير حوالي 7 شهور".

وأوضح:" انا ضد فكرة ضرب المرأة ولم أعترض على استكمال مسيرتها الفنية ولم أعترض على ملابسها ولكن كان اعتراضي على ملابسها الأوفر".

وأكمل: "أنا صاحب قرار الانفصال لاني تعرضت لكثير من الضغوط وفضلت تجنب كل ذلك وابلغتها بقرار الانفصال بعد استقراري عليه".

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