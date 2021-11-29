ظهور لافت لـ منة فضالي في أحدث ظهور

نشرت الفنانة منة فضالي عدة صور جديدة لها من المطار ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت منة فضالي باطلالة جذابة بالكاجوال و بقصة شعر جديدة ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .





وكانت قد واجهت الإعلامية راغدة شلهوب، الملحن محمد ضياء بفيديو لـ منة فضالي زوجته "السابقة، تقول فيه انه اعتدي عليها بالضرب، مردفا:" بتقول كده عشان تبقى تريند ويجيلها شغل".

وتابع خلال حواره ببرنامج "نص الكلام" تقديم الإعلامية رغدة شلهوب والمذاع عبر قناة "النهار"،: "عمري ما ضربتها أقسم بالله ومقعدناش مع بعض غير حوالي 7 شهور".

وأوضح:" انا ضد فكرة ضرب المرأة ولم أعترض على استكمال مسيرتها الفنية ولم أعترض على ملابسها ولكن كان اعتراضي على ملابسها الأوفر".

وأكمل: "أنا صاحب قرار الانفصال لاني تعرضت لكثير من الضغوط وفضلت تجنب كل ذلك وابلغتها بقرار الانفصال بعد استقراري عليه".