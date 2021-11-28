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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بقصة شعر جديدة.. منة فضالي تخطف قلوب المتابعين في أحدث ظهور

الفنانة منة فضالي
الفنانة منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت منة فضالي في الفيديو من داخل صالون التجميل، وهي تحصل علي قصة شعر جديدة قصيرة، وعلقت منة فضالي علي الفيديو، كاتبة: “حبيت قصة شعري الجديدة”.

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ منة فضالي علي الفيديو، كالاتي:

“قمراية - حلوة كتير - جميلة - تحفة”.

 

عمري ما ضربتها.. طليق منة فضالي : عاوزة تبقى تريند "فيديو"

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وواجهت الإعلامية راغدة شلهوب، الملحن محمد ضياء بفيديو لـ منة فضالي زوجته "السابقة، تقول فيه انه اعتدي عليها بالضرب، مردفا:" بتقول كده عشان تبقى تريند ويجيلها شغل".

 

وتابع خلال حواره ببرنامج "نص الكلام" تقديم الإعلامية رغدة شلهوب والمذاع عبر قناة "النهار"،: "عمري ما ضربتها أقسم بالله ومقعدناش مع بعض غير حوالي 7 شهور".

 

وأوضح:" انا ضد فكرة ضرب المرأة ولم أعترض على استكمال مسيرتها الفنية ولم أعترض على ملابسها ولكن كان اعتراضي على ملابسها الأوفر".

 

وأكمل: "أنا صاحب قرار الانفصال لاني تعرضت لكثير من الضغوط وفضلت تجنب كل ذلك وابلغتها بقرار الانفصال بعد استقراري عليه".

 

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