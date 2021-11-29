كريم صبري: أسباب كثيرة وراء فشل جميع جراحات السمنة

رصد الإعلامي ممدوح الشناوي، في برنامج "البيه والهانم"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، في تقريرا مصورا لـ عمليات جراحات السمنة والتي يتم إجراؤها من قبل الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس.

وخلال التقرير، قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن جميع عمليات السمنة كلها الهدف منها انقاص الوزن ولكن هذه العمليات لها نسبة فشل خاصة إذا لم يتم إجراؤها على يد طبيب ذو خبرة، أو إذا لم يلتزم المريض بتعليمات الطبيب بدقة بعد إجراء العملية، مشيرا إلى أن تصحيح فشل جراحات السمنة أصبح بالإمكان مع طبيب ذو خبرة في تصحيح عمليات السمنة غير الصحيحة.

وأضاف "كريم صبري"، أن هناك أسباب كثيرة تؤدي إلي فشل جميع جراحات السمنة، منها أنها تمت بدون حرفية أو أن المريض لم يلتزم بتعليمات العملية، مشيرا إلى أنه من واجبنا كأطباء سمنة عمل اصلاح لهذه العمليات الفاشلة، فعلى سبيل المثال نقوم بعمل إصلاح لعملية تدبيس المعدة وتحولها لعملية تحويل مسار.

