عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم صبري: أسباب كثيرة وراء فشل جميع جراحات السمنة

الدكتور كريم صبري
الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة

رصد الإعلامي ممدوح الشناوي، في برنامج "البيه والهانم"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، في تقريرا مصورا لـ عمليات جراحات السمنة والتي يتم إجراؤها من قبل الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس.

وخلال التقرير، قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن جميع عمليات السمنة كلها الهدف منها انقاص الوزن ولكن هذه العمليات لها نسبة فشل خاصة إذا لم يتم إجراؤها على يد طبيب ذو خبرة، أو إذا لم يلتزم المريض بتعليمات الطبيب بدقة بعد إجراء العملية، مشيرا إلى أن تصحيح فشل جراحات السمنة أصبح بالإمكان مع طبيب ذو خبرة في تصحيح عمليات السمنة غير الصحيحة.

وأضاف "كريم صبري"، أن هناك أسباب كثيرة تؤدي إلي فشل جميع جراحات السمنة، منها أنها تمت بدون حرفية أو أن المريض لم يلتزم بتعليمات العملية، مشيرا إلى أنه من واجبنا كأطباء سمنة عمل اصلاح لهذه العمليات الفاشلة، فعلى سبيل المثال نقوم بعمل إصلاح لعملية تدبيس المعدة وتحولها لعملية تحويل مسار.
 

ممدوح الشناوي جراحات السمنة عمليات السمنة تحويل مسار صدى البلد

موضوعات متعلقة

كريم صبري : تكميم المعدة عملية فعالة لإنقاص الوزن ..فيديو

ترشيحاتنا

الفائز يلاقي بالميراس.. الأهلي يواجه مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية

بسبب الفيفا.. أزمة بين منتخب مصر والأهلي لتضارب مونديال الأندية وأمم أفريقيا

قوة عسكرية طوقت المحكمة.. بيان عاجل من سيف القذافي بعد عرقلة نظر الطعن الانتخابي

البرلمان العربي يُطالب المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي البغيض للأراضي الفلسطينية

حكم التسبيح باليد اليسرى وهل يكون حراما؟.. الأزهر يجيب

منافسة كورية ألمانية.. جينيسيس تنافس مرسيدس مايباخ بطرازها الجديد من G90

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريبات.. ميسي يتوج بـ الأفضل فى العالم ورد فعل غير متوقع من صلاح ورونالدو

زوجي يجبرني لمشاهد أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

مخاطر شديدة.. بيان صادم من "الصحة العالمية" بشأن متحور أوميكرون

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحمل ٦ أفراد ومضادة للتفجيرات والألغام| سيناء ٢٠٠ أول مدرعة مصرية ١٠٠٪؜ .. فيديو وصور

تجاهل أم مسألة وقت .. متى تعلن شيرين طلاقها رسميًا ؟

مليئة بالصراحة والشفافية.. ألفت عمر تفتح قلبها لـ صدى البلد في ندوة خاصة

شنطة السوق في التسعينات.. بلاستيك ومخرمة وألوانها جذابة وانقرضت بفعل الزمن|نوستالجيا

فيديو

تحمل ٦ أفراد ومضادة للتفجيرات والألغام| سيناء ٢٠٠ أول مدرعة مصرية ١٠٠٪؜ .. فيديو وصور

رقص وضحك وغناء.. أكرم حسنى فى ضيافة إسعاد يونس| فيديو

نجوا بأعجوبة منذ 10 سنوات| محاولة اغتيال أحمد موسى ومصطفى بكري..فيديو جراف

مصر أرض القوة والسلام| فيديو من المتحدث العسكري بمناسبة انطلاق معرض إيديكس للسلاح

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ