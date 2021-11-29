"المصل واللقاح" تكشف مفاجأة بشأن المتحور أوميكرون.. فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن نسب الوفيات في الدول الأوروبية خلال الموجة الحالية من كورونا مرتفعة بين الأشخاص غير الملقحين.

وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "الإرهاق والتعب الشديد من أهم مضاعفات الإصابة بالمتحور الجديد أوميكرون من كورونا"، مشيرا إلى أن تجاهل الدول المتقدمة لتطعيم المواطنين فى العالم الثالث يهدد بظهور عدة متحورات من فيروس كورونا.

وأكد أن منظومة اللقاحات ستكون أقل فعالية فى مواجهة متحور أوميكرون لكنها مطلوبة فى منع انتشار فيروس كورونا.، مردفا أن اللقاحات بكافة أنواعها تحمى من خطورة مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب تقليل معدلات التحور.

وأشار الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إلى أن المتحور الجديد أوميكرون يصيب الأطفال والشباب بدرجة أكبر مما سبقه من سلالات كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.