الصحف الإماراتية.. الكشف عن تفاصيل محاولة اغتيال الكاظمي.. تطورات جديدة في الانتخابات الليبية.. نداء عاجل من الصحة العالمية

الصحف الإماراتية:

* مناظرات رئاسية في ليبيا

*تفاصيل جديدة حول محاولة اغتيال الكاظمي

*بايدن يقلل من خطورة أوميكرون

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبززت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، يواصل «إكسبو 2020 دبي» جذب عشرات آلاف الزوار يومياً، من مختلف الجنسيات، من داخل الإمارات ومن خارجها منذ افتتاحه، حيث كشفت آخر الأرقام التي تم الإعلان عنها أمس، عن تسجيل الحدث العالمي 4 ملايين و766 ألفاً و419 زيارة في 59 يوماً خلال الفترة الممتدة بين الأول من أكتوبر الماضي و28 نوفمبر الجاري، فيما وصل عدد الزيارات الافتراضية عبر المنصات الرقمية لإكسبو دبي إلى 23.5 مليون زيارة.

ومن مصر، سجلت وزارة الصحة المصرية 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و65 وفاة يوم الاثنين مقارنة مع 951 إصابة و42 وفاة في اليوم السابق.

وفي ليبيا، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تطلعها لمناظرات بين المرشحين للسباق الرئاسي في ليبيا، إذ أكد ريتشارد نورلاند، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا والسفير في ليبيا، خلال لقائه المرشح الرئاسي، ورئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، دعم واشنطن للعملية الانتخابية الليبية وسيرها بسلام، وتطلّعها للمناظرات الانتخابية بين المرشحين، مع انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية.

ومن المنتظر أن تشهد ليبيا لأول مرة في تاريخها، مناظرات تلفزيونية مباشرة بين المرشحين الرئاسيين، في إطار الحملة الانتخابية، التي تنطلق بعد الإعلان النهائي عن قائمة المنافسين المعتمدين في السادس من ديسمبر المقبل. وكشفت المفوضية الوطنية العليا المستقلة للانتخابات أن المبادرة ستكون ضمن أعمال اللجنة الليبية للمناظرات الرئاسية، وستهدف لإتاحة الفرصة أمام المرشحين لتقديم برامجهم للرأي العام بشفافية، مشيرة إلى أن المناظرات ستوفّر فرصة عادلة بين المرشحين لعرض أفكارهم ورؤاهم التنافسية، بما يسهم في دعم الثقافة السياسية.

وإلى العراق، أفاد مسؤول عراقي، بأن إيران قطعت بشكل كامل المياه عن نهر ديالى، ما تسبب بقرب جفاف بحيرة سد حمرين في محافظة ديالى (57 كم شمال شرقي بغداد). وقال عون ذياب عبد الله مستشار وزارة الموارد المائية في العراق، لصحيفة «الصباح» الحكومية، الصادرة أمس، إن «إيران قطعت المياه بشكل كامل عن العراق، إذ أثر ذلك بشكل مباشر في المناطق الحيوية المهمة في مناطق بمحافظة ديالى وبدرك وجصان وهور الحرية، إضافة إلى شط العرب».

وأضاف أن «تصرفات طهران مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية، وأهمها اتفاقية عام 1975، فضلاً عن استغلالها للمياه في أعالي الحوض، وعدم مراعاة مصلحة مناطق المصب، حيث بدأ الخزين المائي يتناقص في سد حمرين، المقام على نهر ديالى، الذي شارفت مياهه على الجفاف، بسبب قلة هطول الأمطار، وقطع إيران لمجموعة من الأنهر المغذية لنهر ديالى».

وحذر المسؤول العراقي، من أن «استمرار انقطاع الواردات المائية عن العراق، ربما يؤدي إلى هجرة قسرية من مناطق جنوبي العراق، ضمن مناطق الأهوار المهددة بالحفاف».

ودوليا، أعلنت مسؤولة كبيرة في وزارة الدفاع الأمريكية أن بلادها ستكثف انتشارها العسكري في مواجهة الصين وروسيا، إضافة إلى مواصلة العمل على إبقاء ردع فعال ضد إيران والجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط.

قالت المسؤولة معلنة استكمال تقرير لوزارة الدفاع الأميركية عن الوضع العسكري الأميركي حول العالم، "ندرس حاليا مبادرات مع حلفائنا وشركائنا لتعزيز قوتنا الرادعة الموثوقة ضد روسيا".

وبما أن التقرير مصنّف بين أسرار الدفاع، فإنها لم تقدم أي تفاصيل حول كيفية تعزيز الولايات المتحدة لنظامها العسكري بهدف مواجهة طموحات موسكو وبكين.

فيما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم في خطاب ألقاه في البيت الأبيض أن "لا داعي للهلع" من انتشار المتحورة الجديدة اوميكرون داعياً الأمريكيين إلى التطعيم أو تلقي جرعاتهم المعززة.

وأضاف "ثمة أسباب للقلق من هذه المتحورة الجديدة، لكن لا داعي للهلع".

ومع اقتراب أعياد نهاية السنة، دعا الأمريكيين إلى تلقي اللقاح وتلقيح أولادهم او تلقي الجرعة المعززة ووضع الكمامة في الداخل.

واعتبر أن المتحورة الجديدة ستظهر "عاجلاً أم آجلاً" في الولايات المتحدة، لكنه لم يعلن عن قيود إضافية ملزمة في هذه المرحلة، أن على الحدود أو داخل الولايات المتحدة.

ومن ناحية أخرى، حثت منظمة الصحة العالمية 194 دولة عضوا بها على الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات كوفيد-19، والإبلاغ عن أول حالات وبؤر تفش للمتحور الجديد أوميكرون.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أكدت مصادر سودانية مطلعة، أن السلطات أطلقت، أمس الاثنين، سراح عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي، بعد أكثر من شهر على اعتقاله، فيما أكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ضرورة إجراء انتخابات المحليات، واصفاً ذلك بأنه بداية عملية للتحول الديمقراطي في البلاد، في حين جدد الاتحاد الأوروبي، دعمه لعملية الانتقال في السودان والاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه مؤخراً.

ومن ليبيا، كشف نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي، عن «إمكانية إعداد مشروع ميثاق وطني» يوقع عليه المترشحون الذين سيجري اعتمادهم بشكل نهائي من المفوضية العليا للانتخابات، والقوى الفاعلة في المشهد السياسي، يقضي باحترام قواعد العملية الانتخابية، والقبول بنتائجها، وبدعم ومشاركة دولية وأممية، فيما استأنف رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أمس الاثنين، قرار استبعاده من السباق الرئاسي، فيما قال سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أمس، إن قوة عسكرية طوقت مبنى محكمة سبها الابتدائية لليوم الثاني على التوالي، ومنعت القضاة والموظفين من الدخول.

ودوليا، دعت أوكرانيا، أمس الاثنين، حلفاءها إلى التحرك بسرعة لردع روسيا عن شنّ عدوان ضدها، قائلة: إن موسكو يمكن أن تبدأ هجوماً «في غمضة عين» في وقت تقلق تحركات القوات الروسية الغرب. وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: من الأفضل التحرك الآن وليس لاحقاً من أجل «كبح جماح روسيا».

فيما قال البابا فرنسيس: «إن المهاجرين يتعرضون للاستغلال، ويتم استخدامهم كبيادق على رقعة شطرنج في معارك السياسة، في إشارة على ما يبدو إلى الأزمة الراهنة على حدود الاتحاد الأوروبي مع بيلاروسيا".

ومن صحيفة الاتحاد، أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أمس الاثنين، أن نتائج التحقيق الأولية في محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في السابع من الشهر الجاري أظهرت أنها تمت بطائرتين مسيرتين محليتي الصنع انطلقتا من إحدى المناطق شمال شرقي بغداد.