مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30- 11- 2021 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 30/نوفمبر/2021 - 07:42 ص 11/30/2021 7:42:25 AM

تقام اليوم الثلاثاء 30 - 11 - 2021 العديد من المباريات المهمة، بمختلف ملاعب العالم، حيث تنطلق منافسات بطولة كأس العرب بمواجهة تونس أمام موريتانيا، كما يلعب فريق يوفنتوس أمام ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي .

ونعرض لكم مواعيد مباريات اليوم 30-11-2021 والقنوات الناقلة



الدوري الإنجليزي



نيوكاسل يونايتد vs نوريتش سيتي- الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليدز يونايتد vs كريستال بالاس- الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



الدوري الإيطالي



أتلانتا vs فينيزيا- الساعة 7:30 مساء

فيورنتينا vs سامبدوريا - الساعة 7:30 مساء



هيلاس فيرونا vs كالياري – الساعة9:45 مساء



ساليرنيتانا vs يوفنتوس – الساعة9:45 مساء

كأس العرب



تونس vs موريتانيا- الساعة 12 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

العراق vs عمان - الساعة 3 مساء على قناة beIN Sports HD 1

قطر vs البحرين – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1



الإمارات vs سوريا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

كأس تركيا



قاسم باشا vs ألانيا كيستل سبور- الساعة 12 ظهرا

ألتاي vs مانيسا بويوكسيهير - الساعة 2 مساء

كأس ملك إسبانيا



لاجونا vs غرناطة- الساعة 8 مساء

فيكتوريا vs فياريال- الساعة 8 مساء

اجيلاسvs ألميريا- الساعة 10 مساء

موليروسا vs خيتافي- الساعة 10 مساء