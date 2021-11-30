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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30- 11- 2021 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

تقام اليوم الثلاثاء 30 - 11 - 2021 العديد من المباريات المهمة، بمختلف ملاعب العالم، حيث تنطلق منافسات بطولة كأس العرب بمواجهة تونس أمام موريتانيا، كما يلعب فريق يوفنتوس أمام ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي . 

 

ونعرض لكم مواعيد مباريات اليوم 30-11-2021 والقنوات الناقلة 

الدوري الإنجليزي


نيوكاسل يونايتد vs نوريتش سيتي- الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليدز يونايتد vs  كريستال بالاس- الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium


الدوري الإيطالي


أتلانتا vs فينيزيا- الساعة 7:30 مساء

فيورنتينا vs سامبدوريا  - الساعة 7:30 مساء

هيلاس فيرونا vs كالياري – الساعة9:45 مساء

ساليرنيتانا vs يوفنتوس – الساعة9:45 مساء

كأس العرب 


تونس vs موريتانيا- الساعة 12 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

العراق vs عمان - الساعة 3 مساء على قناة beIN Sports HD 1

قطر vs البحرين – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الإمارات vs سوريا – الساعة 9  مساء على قناة beIN Sports HD 1

كأس تركيا


قاسم باشا vs ألانيا كيستل سبور- الساعة 12 ظهرا

ألتاي vs مانيسا بويوكسيهير - الساعة 2 مساء

 

 كأس ملك إسبانيا


لاجونا vs غرناطة- الساعة 8 مساء

فيكتوريا vs فياريال- الساعة 8 مساء

اجيلاسvs  ألميريا- الساعة 10 مساء

موليروسا vs خيتافي- الساعة 10 مساء

الدوري الإنجليزي الدوري الايطالي كأس العرب كأس تركيا

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