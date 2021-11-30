مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30- 11- 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 30 - 11 - 2021 العديد من المباريات المهمة، بمختلف ملاعب العالم، حيث تنطلق منافسات بطولة كأس العرب بمواجهة تونس أمام موريتانيا، كما يلعب فريق يوفنتوس أمام ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي .
ونعرض لكم مواعيد مباريات اليوم 30-11-2021 والقنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل يونايتد vs نوريتش سيتي- الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ليدز يونايتد vs كريستال بالاس- الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
الدوري الإيطالي
أتلانتا vs فينيزيا- الساعة 7:30 مساء
فيورنتينا vs سامبدوريا - الساعة 7:30 مساء
هيلاس فيرونا vs كالياري – الساعة9:45 مساء
ساليرنيتانا vs يوفنتوس – الساعة9:45 مساء
كأس العرب
تونس vs موريتانيا- الساعة 12 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
العراق vs عمان - الساعة 3 مساء على قناة beIN Sports HD 1
قطر vs البحرين – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
الإمارات vs سوريا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1
كأس تركيا
قاسم باشا vs ألانيا كيستل سبور- الساعة 12 ظهرا
ألتاي vs مانيسا بويوكسيهير - الساعة 2 مساء
كأس ملك إسبانيا
لاجونا vs غرناطة- الساعة 8 مساء
فيكتوريا vs فياريال- الساعة 8 مساء
اجيلاسvs ألميريا- الساعة 10 مساء
موليروسا vs خيتافي- الساعة 10 مساء