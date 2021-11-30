بداية من غد.. التنمية المحلية: منع دخول المواطنين غير المطعمين بلقاح كورونا

تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء..

تبدأ وزارة التنمية المحلية اعتبارا من غد في تنفيذ قرار منع دخول المواطنين الذين لم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا، دون تقديم ما يفيد تلقيهم للقاح، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول المواطنين الذين لم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا إلى المصالح الحكومية او محل عملهم اعتبارا من أول ديسمبر 2021.

وطبقت الوزارة قرار منع دخول موظفي الدولة غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا ،في 15نوفمبر الجاري، و تبدأ وزارة التنمية المحلية ،بتنفيذ القرار و منع دخول الموظفين غير المطعمين بدءا من غدا الأول من ديسمبر.



وأكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، انه يتم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع دخول الموظفين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا إلى المصالح الحكومية منذ 15 نوفمبر الجاري بكل دقة، مشيرا الى انه سيتم تطبيق أيضا الشق الثاني من القرار ومنع دخول المواطنين بداية من اول ديسمبر المقبل، داخل الوزارة.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، ان جميع العاملين في الوزارة تلقوا اللقاح الخاص بفيروس كورونا، لافتا الى انه اذا ما كان هناك احد من الموظفين لم يتلقى اللقاح فعليه ان يقدم تحليل ال " pcr" كل 5 أيام أو أن يحصل على اللقاح.



وتابع: أن الوزارة انتهت من تطعيم جميع العاملين بالديوان العام والأجهزة التابعة لها ، بلقاح فيروس كورونا الجرعتين الاولي والثاني وذلك بالاتفاق مع وزارة الصحة والسكان.



وأشار إلي أن المحافظات قامت بالتوازي بتطعيم العاملين بالمحليات بلقاح فيروس كورونا بالاتفاق مع مديريات وزارة الصحة بكل محافظة.



وأكد قاسم أن القرار في مصلحة المواطنين ولصالحهم لمنع انتشار فيروس كورونا وزيادة الإصابات.



كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أعلن عن منع دخول أي موظف لم يتلق لقاح فيروس كورونا من دخول الى المصالح الحكومية في 15 نوفمبر الجاري والمواطنين بداية من غدا أول ديسمبر .