النقض تؤيد إعدام قاتل شقيقه نتيجة خلافات بالقاهرة

أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الصادر بإعدام المتهم "س.ا.ع" وذلك بعد أن رفضت المحكمة طعن المتهم لإدانته بجريمة قتل شقيقه بسبب خلافات بينهم بالقاهرة ليصبح الحكم نهائى وبات وذلك بعد استنفاذ المتهم جميع إجراءات التقاضى التى كفلها القانون للمتهم .



وتضمن منطوق محكمة النقض بأن حكمت بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلا بقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه "س.ا.ع" .

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أن المتهم قتل شقيقه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح نارى وهو فرد خرطوش وتربص بشقيقه حيث أمكن مروره به وما ان ظفر به حتى أطلق صوبه عيارا ناريا قاصدين من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .

كما أحرز المتهم سلاح نارى فرد خرطوش وطلقات مما تستعمل بهذا السلاح حال كونه غير مرخص لحيازتهم او احرازه فأمرت النيابة بإحالة المتهم الى المحاكمة الجنائية ومعاقبته عما اسند اليه من اتهام .

ومع تداول القضية أمام محكمة الجنايات والاستماع الى مرافعة النيابة العامة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهى الإعدام ، والاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم وطلباته وما دار بجلسات المحاكمة من إجراءات قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم الى فضيلة مفتى الديار المصرية لأخذ الرأى الشرعى حول إعدامه من عدمه .

وحددت جلسة اخرى للنطق بالحكم فقضت بإجماع آراء أعضائها بالإعدام شنقا للمتهم أو بصدور حكم محكمة الجنايات تقدم المتهم بالطعن امام محكمة النقض كمرحلة اخيرة والتى أصدرت قرارها المتقدم .