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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتراحات النواب توافق على إنشاء قسمين للحروق والأورام بمستشفى الحسينية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب السيد رحمو بشأن انشاء قسمين للحروق والأورام بمستشفي الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية.


وقال النائب السيد رحمو، إن السبب وراء تقدمه بالإقتراح، هو معاناة أهالى الحسينية، بسبب عدم وجود قسم للحروق وكذلك قسم للأورام بمستشفى الحسينية، لاسيما وأن أقرب مستشفي حروق واورام تبعد اكثر من حوالي 50 كم عن المنطقة.


وأضاف فى كلمته أمام اللجنة، أن مستشفي الحسينية المركزي يخدم أكثر من ثلاث مراكز كبري وهما ( الحسينية ومنشأة ابوعمر وصان الحجر).


وتابع عضو مجلس النواب، ان انشاء قسمى الحروق والأورام بالمستشفى، سيخفف معاناة المواطنين الذين يعانون حاليا.

 

يذكر أن  لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب وافقت أيضا، على اقتراح برغبة من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن عمل مركز لفحص المقبلين على الزواج بقرية موشا – بمحافظة أسيوط، كما وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب الحسينى عيسى، بشأن تطوير مستشفى صدفا المركزى وتعديلها لمستشفى نموذجى – محافظة أسيوط.
 

كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بشأن إنشاء مركز لجراحات القلب والصدر ومستشفى ومركز للأطفال ومستشفى للعيون على أرض مستشفى التأمين الصحى بمركز فوه - محافظة كفر الشيخ.
 

وألزمت اللجنة هيئة التأمين الصحى بحضور رئيسها، بإعداد دراسة كاملة لإنشاء المراكز المطلوبة بمستشفى فوه للتأمين الصحى لتقدم خدماتها لشعب محافظة كفر الشيخ، حيث تخدم قطاع غرب محافظة كفر الشيخ، متمثلا فى مدن دسوق وفوه ومطوبس وسيدى سالم.

اقتراح مجلس النواب محافظة الشرقية كفر الشيخ مستشفى الحسينية

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