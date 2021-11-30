حمو بيكا لـ عمر كمال:عايز عربية زي دي.. وعزة مصطفى: فيديو رخيص

وصفت الإعلامية عزة مصطفى فيديو مؤدي المهرجانات حمو بيكا مع المطرب الشعبي عمر كمال في السعودية بالرخيص.



وظهر حمو بيكا في فيديو على فيسبوك وهو يقتحم غرفة عمرو كمال فور وصوله السعودية ويقول له: « انا عايز عربية زي بتاعتك قوم بسرعة عرفني على الناس اللي اديتهالك».



وقالت الإعلامية عزة مصطفى خلال تقديم برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، تعليقًا على الفيديو «فيديو رخيص حتى لو هزار فهو هزار رخيص».



وعلقت النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على تغيير عمر كمال كلمات أغنيته «خمور وحشيش» خلال مشاركته في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، قائلة الأرض المصرية طاهرة زي السعودية يا عمر، بل الأرض الولادة هي الأطهر.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن موافقة مجلس النواب على منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية هي مرحلة من ضمن المراحل ولا تعد المرحلة الأولى ولا الأخيرة.



ولفتت النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن معنى هذا المسمى هو ضعف موارد النقابات الفنية والذين يصلون إلى أرذل العمرو ومعاشاتهم المتدنية.



واستطردت أن هذا القانون يهدف إلى إعطاء الآلية لتحصيل المتأخرات الخاصة للنقابة لتلبية متطلباتها، متوقعا أن هناك فنان أو ممثل يحصل على 75 جنيها معاش.



وأكدت النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الضبطية القضائية تعنى مزيد من الحريات لأنه يتم منح المتخصص الحق في مراقبة تخصصه.